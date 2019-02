SOUTĚŽ: Co víme o Afghánistánu? Vyhrajte knihu Modlitba za déšť

Afghánistán, země, která byla domovem teroristy Usámu bin Ládina, horký hrnec, ve kterém se vaří velké dějiny. Invaze Sovětů, americká válka s terorismem, revoluce, kontrarevoluce, nekonečné a nepochopitelné konflikty. Nejsou to však jenom obrazy malované krví. Jsou to i běžné životy běžných lidí. Jedny z nejsložitějších na světě. Svého času plnil Afghánistán stránky všech světových deníků. Palcové titulky doprovázela fotografie teroristy Usámy bin Ládina. Co však o této zemi opravdu víme?

Modlitba za déšť je výsledkem jedenácti cest Wojciecha Jagielského do Afghánistánu, které podnikal od jara roku 1992 do podzimu roku 2001. Je to kronika vzestupů i pádů afghánských režimů, bratrovražedných válek, sbírka portrétů bojovníků, no především je to příběh o nekompromisním hledání absolutna, o hledání, které je vražedné, ale současně umožňuje člověku uchovat si svobodu i věrnost základním lidským hodnotám. Jedinečný Jagielského styl v sobě spojuje to nejlepší z reportáže, poezie i prózy, a činí tak z jeho díla skutečný literární klenot. Kniha Wojciecha Jagielského Modlitba za déšť vychází v překladu Michaly Benešové.

