SOUTĚŽ: Ve válce. Vyhrajte novou knihu Lenky Klicperové a Markéty Kutilové

Novinářky Lenka Klicperová a Markéta Kutilová tvoří už 10 let sehraný novinářský i kamarádský tandem. Během sedmi cest do Sýrie a mnoha dalších do Iráku posbíraly stovky příběhů obyčejných i neobyčejných lidí. Někteří zažívají válku už dlouhé roky na vlastní kůži, jiným převrátila život naruby teprve nedávno. Proto jejich třetí kniha nese jednoduchý název Ve válce. Lenka s Markétou v ní však přinášejí něco víc, než jen osudy obětí.

Čtenáři tu najdou také příběhy lidí, kteří nasazují své životy v boji, i doznání těch, kteří za válečným zlem přímo stojí. Tedy bojovníků islámského státu či jejich manželek, které teroristický stát podporovaly a rodily mu nové bojovníky.

