SOUTĚŽ: Vyhrajte básnickou sbírku Květy slunce od indické autorky

Rupi Kaur, autorka bestselleru #1 podle New York Times, přichází se svou dlouho očekávanou druhou sbírkou poezie.

Živá a transcendentní cesta růstu a zahojení. Původ a vyjádření úcty ke svým kořenům. Vyhoštění a následné nalezení domova v sobě samém. Rozdělené do pěti kapitol a ilustrováno samotnou Kaur, the sun and her flowers je cestou chřadnutí, pádu, zakořenění, růstu a rozkvětu. Oslava lásky a ve všech jejích podobách.



Toto je recept na život, řekla mi matka, když mě držela v náručí a já plakala, mysli na ty květiny, které můžeš zasadit na zahradě každý rok a ony tě naučí, že lidé musí také zvadnout, upadnout, vypustit kořeny a povstat, aby mohli vykvést.

