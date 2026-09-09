Jde o jasnou narážku na Trumpův krok přejmenovat jezero Ontario na Lake America a prohlášení, že Mexický záliv (Gulf of Mexico) ponese nový název Gulf of America – tedy Americký záliv.
Google a Apple vzaly ve svých mapových aplikacích nová pojmenování pro uživatele v USA v potaz, na což Matt Stone a Trey Parker zareagovali prohlášením: „Inspirováni odvahou a vlastenectvím Apple a Google měníme název South Park na South America. A chtěli bychom také poděkovat naší mateřské společnosti Paramount – a Skydance Capitulation,“ dodali autoři podle BBC.
Jde o ironickou narážku na firmu Paramount Skydance, jíž Trumpova administrativa schválila fúzi se společností Warner Bros Discovery v hodnotě 111 miliard dolarů. Jde o jednu z největších mediálních fúzí v historii. Do června příštího roku ale byla pozastavena poté, co dvanáct amerických států podalo proti této transakci žaloby v obavě z narušení hospodářské soutěže.
Matt Stone a Trey Parker mají na úřadujícího amerického prezidenta pifku dlouhodobě. Na jejich hlavy se snášel hněv Trumpových příznivců poté, co jej v seriálu ukázali v posteli se Satanem nebo v choulostivých okamžicích.
Seriál South Park – v české verzi jako Městečko South Park – se vysílá od roku 1997 a 29. řada bude mít premiéru 16. září. V roce 1999 se dočkal celovečerní filmové podoby s názvem South Park: Peklo na Zemi.