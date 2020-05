Špatný otec, skvělý tanečník! Hudební komedie Bourák s Ivanem Trojanem se blíží do kin

Romantika, černý humor a rokenrol. Bourák je zastydlý puberťák s otřískaným růžovým Cadillacem, který chodí trsat rokenrol s holkou, co vypadá jako ze starého amerického katalogu na podprdy. Jenže záhy zjistí, že mu teče do střechy i do života. Tohle rodina nemusí vydržet. Snímek se dočká premiéry 11. června.

Scénář Bouráka napsal Petr Jarchovský podle předlohy Evity Naušové a z původního sociálního dramatu vznikla stylizovaná černá komedie o dospělé dceři, která se rozhodne zachránit manželství svých nedospělých rodičů.

„Myslím, že dnešní divná doba, kdy jsme byli a pořád trochu jsme zavření ve svých bublinách, ukázala, jak strašně je v takových vykloubených chvílích rodina důležitá. A že i když je nedokonalá, má velký smysl za ni bojovat, protože v rodině se všechny krize překonávají líp.“ říká k nečekanému poselství svého pátého filmu režisér a producent Ondřej Trojan. Potřetí se na place sejde režisér Ondřej Trojan s hercem Jiřím Macháčkem, který vyfasoval roli majitele kasina, nebezpečného golfisty a zhrzeného Markétina ctitele Rudy. „Těším se, poněvadž budu hrát divnýho, ale fakt hodně divnýho týpka. Tak proto,“ prozrazuje Jiří Macháček.

Ve filmu diváci dále uvidí Kristýnu Bokovou, Veroniku Markovou, Kryštofa Hádka, Kateřinu Winterovou, Jaromíra Dulavu, Jiřího Šimka, slovenské herce Milana Ondríka, Alenu Pajtinkovou, Petru Polnišovou, výtvarníky Jaroslava Rónu a Aleše Najbrta i režiséra Ondřeje Trojana. Zpěváky Bourákovy oblíbené kapely jsou Matěj Ruppert a Tereza Černochová. Pro natáčení tvůrci vybrali severočeský Varnsdorf, který se promění ve filmový Šlukdorf, město na severu Čech, kde po revoluci zavřeli všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny, kasina a dívky lehkých mravů.