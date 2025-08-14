Stephen King tajně navštěvuje náhodná knihkupectví a podepisuje zde své knihy

Slavný spisovatel Stephen King našel netradiční způsob, jak potěšit své fanoušky. Inkognito totiž chodí do knihkupectví a podepisuje zde náhodné výtisky svých knih. Nakupujícím tak dává šanci objevit nečekaný poklad. V debatě se čtenáři britského deníku The Guardian dále promluvil i o inspiraci, hudbě, zahozených rukopisech či o tom, proč je pro něj Donald Trump synonymem hororu.
Stephen King, autor desítek bestsellerů a mistr hororu, se často vyhýbá klasickým frontám na autogram. Místo toho volí metodu, která připomíná tiché literární partyzánství. „Pokud se mi podaří proklouznout dovnitř a zase ven, udělám to,“ přiznal a popsal svou neoficiální návštěvu knihkupectví v americkém státě Maine, kde podepsal několik výtisků knih Never Flinch a You Like It Darker, aniž by o tom kdokoliv věděl. Tedy až do chvíle, kdy si některý z nic netušících čtenářů odnese domů knižní poklad s jeho rukopisem.

Pro Kinga je to i únik od klasických podpisových akcí, které podle něj mají svá úskalí. Na poslední oficiální tour měl k dispozici tisíc kusů své knihy – a podepsal jen čtyři stovky náhodně vybraných. „Je to lepší než nekonečná fronta lidí s dvěma nebo třemi knihami,“ dodal.

V online debatě se čtenáři se ale King neomezil jen na tyto hravé historky. Když se řeč stočila na politiku, King neváhal a prohlásil, že Donald Trump je sám o sobě „hororový příběh“. Podle něj by jeho „dobrým koncem“ byl impeachment a odchod z veřejného života, zatímco „špatným koncem“ příběhu by bylo třetí funkční období a úplné převzetí moci. V obou případech však podle Kinga zůstává základní fakt, že celá Trumpova éra je jako z hororového žánru.

Fanoušci se dozvěděli i detaily z jeho tvůrčí rutiny. Stále píše převážně v Microsoft Wordu, i když někdy začne rukou a až poté přepisuje do počítače. Hudbu si k psaní pouští jen při úpravách textu. Od klubových beatů po LCD Soundsystem. Samotné tvoření však vyžaduje absolutní ticho. Inspiraci prý často čerpal ze svých zkušeností s manuální prací. Jeho první hororová povídka vznikla po směně v továrně, kde se v suterénu pohybovaly velké krysy.

Hororový klasik odpovídal také na otázky o svých postavách. Například odhalil, že postava Holly Gibney byla původně jen vedlejší figurkou, ale postupně „ukradla knihu“ a stala se jednou z jeho oblíbených hrdinek. Přiznal i neúspěchy: rukopis románu The Cannibals odložil po dvou stech stranách, protože nevěděl, jak v příběhu pokračovat.

A i když se jeho jméno objevuje v titulkách desítek filmových adaptací, stále se těší, když někdo jeho dílo převede na plátno; nyní například na chystaný remake The Running Man. Přesto připomíná, že kniha a film jsou pro něj „jako jablka a pomeranče“ – odlišné, ale každý má své místo.

