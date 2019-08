Spisovatelka, která vzbuzovala emoce. Aňa Geislerová se představí jako Božena Němcová

V Novém Městě nad Metují začalo natáčení televizní minisérie o Boženě a Josefovi Němcových. Filmaři se tento týden přesunou do Opočna, následně do Prahy a později zavítají i na Slovensko. Zaznamenají životní příběh významné české spisovatelky, které propůjčila tvář herečka Aňa Geislerová. Mladší podobu Němcové ztvární Anna Kameníková.

V minulosti Boženu Němcovou, vlastním jménem Barboru, ztvárnili například Dana Medřická, Jiřina Švorcová nebo Dana Syslová. „Barboru poznají diváci z úhlu, který není úplně vše bořící, ale je rozhodně překvapivý. Byla to ve své době mnoho emocí vzbuzující postava, a to se nezměnilo. Stejně jako každá silná osobnost budila i ona protichůdné emoce. My se jich nebojíme,“ uvedla k nové minisérii Geislerová.



Mladou Němcovou ztvární herečka Anna Kameníková, podle které se Němcová měnila nejen s každou ztracenou láskou, ale zejména, když začala psát: „Můj vztah k ní se hodně prohloubil. Za poslední půlrok jsem nečetla nic jiného než knížky o Boženě nebo od Boženy. Pohltila mě a nadchla,“ sdělila Kameníková.

Do studia práce autorky románu Babička a lidových pohádek Princ Bajaja nebo Sůl nad zlato se pustila i Geislerová. „Mnoho věcí jsem vůbec netušila. Ačkoliv jsem se asi před dvěma měsíci chtěla sama prostřednictvím její opravdu zajímavé korespondence pročíst k tomu, kdo vlastně Barbora byla, teď jsem se díky natáčení dozvěděla mnohem víc. A musím říct, že cesta k její osobě je složitá. Mám k ní obdiv, ale ne vždy jí rozumím,“ konstatovala.

Příběh o touze po svobodě vniká na základě scénáře Hany Wlodarczykové a Martiny Komárkové v režii Lenky Wimmerové a v produkci tvůrčí skupiny Michala Reitlera. V dalších rolích se představí Jan Hájek jako Josef Němec nebo Vladimír Škultéty v roli Karla Jaromíra Erbena.

V minulosti již vzniklo několik televizních filmů o osudech známé spisovatelky. V roce 1961 natočila životopisné drama Božena Němcová režisérka Eva Marie Bergerová s Danou Medřickou v titulní roli. Televizní inscenace Vlčí halíř z roku 1975 režiséra Jaroslava Novotného vznikla na motivy románu Josefa Šimona Baara Paní komisarka a zachycuje chodské období života Němcové (Jana Březinová). V televizním životopisném filmu Ako listy jedného stromu z roku 1979 režiséra Vladimíra Kavčiaka hraje Němcovou Dana Syslová. Lenka Vlasáková se jako Němcová v polohraném televizním dokumentu Ljuby Václavové Obrazy ze života Boženy Němcové objevila v roce 2011.

Do kin na příběhy ze života Němcové mohli diváci vyrazit hned dvakrát zásluhou režiséra Otakara Vávry. Ten v roce 1962 natočil drama Horoucí srdce s Jiřinou Švorcovou v hlavní roli. O třiadvacet let později se podepsal pod životopisný snímek Veronika s Janou Hlaváčovou jako Němcovou, který je jedním z prvních českých filmů s lesbickou zápletkou. V česko-německé produkci v roce 2005 vznikl film A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu režisérky Dagmar Knöpfelové s Corinnou Harfouchovou v titulní úloze.