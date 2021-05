Spisovatelka Radka Třeštíková pracuje na nové knize. Nazvala ji Tajemství

ČTK Spisovatelka Radka Třeštíková pracuje na své sedmé knize. Nazvala ji Tajemství a její hrdiny, skupinu kamarádů z mládí, umístila do horské chaty. „Tajemství je pro mě nejnáročnější kniha, musím se soustředit na spoustu charakterů současně a myslet i na ty, které čtenář na rozdíl od filmového diváka nevidí,“ řekla Třeštíková. Autorka 13. května oslaví čtyřicetiny.

Svou zatím poslední knihu, román Foukneš do pěny, vydala před dvěma lety. O nové knize zatím podrobnosti tají. „Kniha je plná tajemství od začátku do konce a je to na něm postavené. Ale můžu říct, že se odehrává na horské chatě, na kterou jezdí skupina kamarádů z mládí a teď už tam jezdí i s dětmi. V příběhu je velké množství postav, které jsou v podstatě všechny hlavní a je to zase trošku zamotané. Prostě takový můj klasický styl, pouze se tentokrát moc neskáče v čase,“ uvedla Třeštíková.



Podle knihy Třeštíková vznikla i filmová komedie Bábovky natočená režisérem Rudolfem Havlíkem. Třeštíková byla i spoluautorkou scénáře. Za tři týdny film nasbíral přes 145 tisíc diváků a byl v čele víkendové návštěvnosti kin před jejich uzavřením loni 12. října. Do kinosálů by se návštěvníci podle posledních plánů vlády při příznivém vývoji pandemie koronaviru mohli vrátit poslední týden v květnu.

„Nedávno jsem mluvila s producentem Bábovek Petrem Erbenem kvůli účasti na festivalech a on doufá, že se kina otevřou. Ale s omezenou kapacitou. Jsem ráda, že se Bábovky v obnovené premiéře vrátí, ale s velkou návštěvností nepočítáme. Ve frontě je spousta jiných filmů čekajících na premiéru. Za tím filmem jsou čtyři roky intenzivní práce, byl to můj velký projekt, ale beru to tak, jak to je,“ podotkla.

Třeštíková píše od roku 2011 svůj blog a rovněž do různých médií. Její knižní prvotina, která vyšla v roce 2014, se jmenuje Dobře mi tak. V desáté řadě televizní soutěže StarDance tančila s Tomášem Vořechovským. Kvůli jejímu stylu psaní se jí přezdívá „Viewegh v sukni“ a bývá vnímána zejména jako autorka vztahových příběhů pro ženy.

„Obecně se já osobně snažím nedávat lidem nálepky a škatulky, zajímají mě různé povahy a bavím se i s těmi, se kterým si zdánlivě nemá co říct. Jejich příběhy jsou pro mě důležité. Ale chápu, že pro zjednodušení se v bulvárním tisku a na sociálních sítích nálepkám nevyhneme. Beru to, jak to je a nebojuju proti tomu,“ prohlásila.