Společnost Disney svou novinku nepošle do kin. Jejich provozovatelé si stěžují

Evropská kina vyjadřují nesouhlas s tím, že se studio Disney se svou očekávanou novinkou Duše na poslední chvíli rozhodlo obejít kina a snímek vydat jen na své platformě Disney+. Provozovatelé kin bojují kvůli koronaviru o každý peníz a nová disneyovka by mohla být vítanou finanční injekcí.

Podle Mezinárodní unie kin (UNIC) rozhodnutí společnosti Disney šokovalo a pobouřilo provozovatele evropských kin. „Mnoho kin v Evropě a po celém světě je nyní otevřeno. Jejich provozovatelé vynaložili nemalé částky, aby z nich udělali co nejvíce bezpečná místa. Snaží se publiku nabídnout nové a lákavé filmové zážitky. Místo toho přišla další rána,“ stojí v oficiálním vyjádření.

Ve zprávě se dále uvádí, že toto rozhodnutí může napáchat na klíčových finančních trzích nenapravitelné škody. Pokud se pak rozhodnou hollywoodská studia znovu do provozu kinosálů svými filmy zapojit, může být již pozdě.

Podobné řešení v menším měřítku společnost Disney uplatnila už u svého předchozího filmu Mulan. Ten měl sice premiéru 4. září, ale v regionech, kde byla kina kvůli koronaviru zavřená, se dostal jen na službu Disney+.

O duši

Ve filmu Duše (Soul) animátorského studia Pixar (dceřiná společnost Disney) je Hlavním hrdinou je jazzový hudebník a středoškolský profesor hudební výchovy Joe Gardener (s hlasem oscarového herce Jamieho Foxxe). Po úspěšném koncertě v nočním klubu se Joe stane obětí nehody, která oddělí jeho duši od těla.



Jeho duše se dostane na seminář „Ty“ (You seminar), místo kdesi ve vesmíru, kde se lidské duše učí vášním a zálibám. Jenže Joe se touží vrátit zpět na Zemi do svého těla. Ví, že sám to nedokáže. Pomohou mu v tom ostatní duše? Snímek zamíří do kin 19. června 2020.



Za filmem, který podle popisu nabídne poněkud temnější zápletku s pravděpodobnou smrtí, stojí režisér Pete Docter. Tomu je téma lidského nitra velmi blízké, protože je také autorem například i pixarovky V hlavě (2015), která zpracovala téma lidských emocí.