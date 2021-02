Společnost Disney vyhodila herečku kvůli komentářům. Mazat černochy z plakátu jí ale nevadí, zlobí se fanoušci

Gina Caranová, zápasnice bojových umění a nyní i známá herečka, nebude nadále ztvárňovat jednu z výrazných rolí v seriálu Mandalorian. Důvodem jsou její komentáře na sociálních sítích. Fanoušci ale připomínají, že ani společnost Disney, jejíž dceřiná firma herečku zaměstnávala, není bez poskvrnky.

V inkriminovaném příspěvku herečka přirovnávala současnou politickou situaci k holokaustu, masivnímu vyvražďování Židů za druhé světové války. „Jak se liší historie od současného pronásledování lidí za jejich politické názory?“ prohlašovala Caranová v příspěvku.

Caranové nejsou kontroverze cizí. Netají se svým názorem, že smrt kontroverzního podnikatele Jeffreyho Epsteina byla vražda na objednávku Hillary Clintonové. Na podzim loňského roku po ní fanoušci chtěli, aby na svém profilu sdílela její preferovaná zájmena (pronouns) a tím vyjádřila podporu translidem. Místo she/her (ona/její) si herečka na profil napsala slova připomínající zvuky plynatosti.

„Gina Caranová již není zaměstnaná společností Lucasfilms. Její příspěvky na sociálních sítích, v nichž hanobí lidi na základě kulturních a náboženských identit, jsou odporné a nepřijatelné,“ stojí ve vyjádření Lucasfilms, dceřiné společnosti mediálního giganta Disney.



Není jasné, co se stane s postavou bývalé imperiální střelkyně Cary Dune, kterou Caranová v Mandalorianovi ztvárňuje. Lucasfilms s ní počítali i do chystané série Strážci Nové republiky (The Rangers of the New Republic), o níž toho zatím není příliš známo.

Dlužno dodat, že ani Disney nemá čistý štít, což fanoušci herečky na sociálních sítích nezapomněli připomenout. Z čínské verze plakátů pro poslední tři filmy hlavní dějové linie Star Wars firma odstranila postavu Finna (John Boyega), hrdinu odboje černé barvy pleti.