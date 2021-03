Správci pozůstalosti zakázali vydávání knih Dr. Seusse. Jejich prodej okamžitě raketově vystřelil

LOS ANGELES Když správci pozůstalosti amerického spisovatele Dr. Seusse oznámili, že kvůli rasistickým narážkám zakážou nakladatelům vydávat šest jeho knih, prodeje těchto titulů okamžitě stouply. S příslibem cenných sběratelských kousků je majitelé na internetových obchodech prodávají za přehnané ceny.

Populární internetové tržiště Amazon doslova ožilo dětskými knihami Dr. Seusse. Z deseti v současnosti nejprodávanějších knižních titulů je hned devět od něj.

Nejprodávanějších je hlavně šest končících titulů - And to Think That I Saw It on Mulberry Street (Když si pomyslím, že jsem to viděl na ulici Mulberry), If I Ran the Zoo (Kdybych řediteloval ZOO), McElligot’s Pool (Bazén pana McElligota), On Beyond Zebra! (Za zebrou!), Scrambled Eggs Super! (Super míchaná vajíčka!) a The Cat’s Quizzer (Kočičí kvíz).

Kromě jednotlivých knihkupectví s účty na Amazonu prodávají použité knihy i soukromé osoby. Cena za jednu takovou může být až ve stovkách dolarů. Částky žene nahoru fakt, že už teď jde v podstatě o sběratelský artikl.



„Nemůžu ani popsat, jak moc mě štve, že už se ty knihy nebudou prodávat,“ napsal na Amazon jeden z kupujících. „Není na tom nic rasistického. Závadná je tady akorát skupina aktivistů, která hledá něco, na čem by se vyřádila,“ myslí si jiný.



Číňan s hůlkami

Jde o šest konkrétních knih oblíbeného dětského autora. Každá z nich měla do určité míry přiživovat rasové stereotypy u dětí. Proto se správci pozůstalosti Dr. Seusse rozhodli zamezit jejich dalšímu vydávání. Samotné rozhodnutí padlo 2. března, paradoxně přímo na autorovy narozeniny.



Podle společnosti Dr. Seuss Enterprises, která pozůstalost spravuje, k radikálnímu kroku došlo po důkladném konzultování s učiteli, specialisty a odborníky na dětskou literaturu.



Všechny knihy obsahují nějaký rasový stereotyp. V pohádce And to Think That I Saw It on Mulberry Street vystupuje Číňan s dvěma hůlkami a miskou na jídlo. V povídce If I Ran the Zoo se objevují dva primitivní Afričané s listy okolo pasu. Podle Dr. Seuss Enterprises jsou tato vyobrazení závadná a ubližují.

Díla Dr. Seusse jsou pod palbou kritiky již delší dobu. Respektovaná vědecká studie dokázala, že děti mohou rasovou předpojatost získat již zhruba ve třech letech. V sedmi letech se pak jejich názory ohledně jiných ras upevňují. Studie z roku 2019 zase přišla s tím, že jen 2 % Seussových postav není bílé barvy pleti.

Americký spisovatel a ilustrátor Theodor Seuss Geisel (1904 - 1991) vešel do čtenářského podvědomí pod svou uměleckou přezdívkou Dr. Seuss. Má na kontě 46 knih pro děti. Mezi jeho nejznámější postavy patří Kocour v klobouku, Lorax nebo Grinch. Mnoho z jeho děl bylo zfilmováno.

Na celém světě se prodalo přes 600 milionů jeho knih. Společnost Dr. Seuss Enterprises oznámila, že jen v roce 2020 utržila na jeho dílech obdivuhodných 33 milionů dolarů.