Sprosté, dětem nevhodné nebo rasistické. Mezi ‚nejzávadnějšími‘ knihami je i Příběh služebnice

WASHINGTON Každoročnímu seznamu nejvíce oponovaných dětských knih v amerických školách a knihovnách vévodí knihy s LGBT tematikou, které jsou určené malým dětem. Tvoří až 80 % toho, co se z knihoven odstraňuje kvůli obsahu.

Asociace amerických knihoven (American Library Association) každoročně publikuje list knížek, které kvůli svému obsahu mizí z veřejných, školních i akademických knihoven. Knihy nemusí být nutně pohoršující nebo závadné, ale knihovníci a veřejnost se jim vyhýbají.

Letos se již popáté za sebou umístila v seznamu dětská kniha George (česky nevyšla) transsexuální spisovatelky Alex Ginové. Kniha vypráví o příběhu dívky, která se cítí být chlapcem, ale podle odborníků je závadná ve svém jazyce plném sexuálních narážek nebo otevřené kritiky klasického modelu rodiny. Kniha paradoxně po svém vydání v roce 2015 sbírala od kritiky velmi pochvalné recenze.

Alex Gino - George.

Další často odstraňovanou knihou byla v loňském roce And Tango Makes Three (Tango pro tří, česky nevyšla), ve které dva tučňáčí samci adoptují vajíčko. Za další knihou A Day in the Life of Marlon Bundo (Den v životě Marlona Bunda, česky nevyšla) stojí populární televizní moderátor John Oliver. Příběh netradiční zvířecí pohádky vypráví o homosexuálním králíčkovi.

Jen dvě z knih na žebříčku top 10 neměly LGBT obsah. Tou první je Příběh služebnice Margaret Atwoodové, kniha je odstraňovaná z knihoven hlavně kvůli sprostému jazyku a vynuceným sexuálním aktům. Druhou je stálice žebříčku, sága Harry Potter od spisovatelky J. K. Rowlingové. Knihy z této série prý obsahují kouzla a postavy se v nich rouhají a šíří zlo.

Americkým knihovnám v roce 2019 celkově vadilo celých 566 knížek.