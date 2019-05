Stallone zpátky jako poručík Cobretti. Film Cobra se možná dočká seriálového zpracování

LOS ANGELES „Vy jste choroba, já jsem lék.“ Poručík Cobretti je jednou z ikonických postav kultovních „béčkových“ akčňáků osmdesátých let. Sylvestr Stallone, jeho představitel, pracuje na tom, aby Cobru přivedl zpět jako seriál.

Snímek vypráví o policistovi toho nejtvrdšího kalibru, který musí ochránit Ingrid Knutsenovou (Brigitte Nielsenová), svědkyni vraždícího kultu. Kobru napsal sám Stallone na motivy románu Fair Game spisovatelky Pauly Goslingové (česky nevyšel). Režisérsky se filmu ujal George P. Cosmatos (Rambo II, Masakr v Římě).

„Cobra odpovídá na otázku, co by se stalo, kdyby měl Bruce Springsteen zbraň. Je to rokenrol v kombinaci dramatem“ popsal svou roli Stallone ještě v rámci jednoho ze závěrečných rozhovorů na filmovém festivalu v Cannes.





Zároveň připustil, že by toto téma rád zpracoval jako seriál pro jednoho ze zábavních gigantů, jakými jsou Netflix nebo Amazon. „Ta postava byla opravdu stylová. Už tenkrát to mělo pokračovat. Já to ale zkazil, protože jsem dal přednost osobnímu životu. Snažíme se z toho teď ale udělat seriál. Pozvat celou starou partu, která na tom tenkrát pracovala,“ dodal. Není ale jisté, zda si Cobrettiho zahraje sám Stallone. Soudě podle filmů ze série Postradatelní a posledního Ramba, fyzičku na to stále má.