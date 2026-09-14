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Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

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  12:13aktualizováno  12:16
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Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na tiskové konferenci, kde Česká televize představovala aktuální ročník soutěže.

Letošní podzimní série televizní show StarDance bude poslední, kterou společně odmoderují Tereza Kostková a Marek Eben. Osvědčená moderátorská dvojice je přitom s pořadem spjatá již od úvodního ročníku z roku 2006.

Jejich tváře se objevily v každém díle, vyjma covidového roku 2021, kdy musel Terezu Kostkovou na jeden večer zaskočit Aleš Háma.

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance
Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance
Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance
Tisková konference 14. ročníku StarDance
80 fotografií

„Je výjimečné, že tu s Markem stojíme po dvaceti letech. Usoudili jsme, že u každého zrodu je závěr a konec. Bylo jasné, že jednou to musí skočit a tato řada bude výjimečná tím, že si ji společně užijeme naposledy,“ oznámila Tereza Kostková.

„Bylo to krásných dvacet let. Je to kus našeho života a jsme oba dva vděční, že nás diváci takto podporovali, byli milí a vstřícní. Bude to naše poslední řada, ale to propánakrále neznamená, že to bude poslední řada StarDance,“ ujistil Marek Eben a dodal, že jsou s Terezou jediná dvojice, která ten pořad uváděla tak dlouhou dobu.

Česká televize odhalila novinky aktuálního 14. ročníku taneční soutěže StarDance na britském velvyslanectví. „Česká verze je opravdu skvělá, možná i lepší než britský originál,“ vyznal se zde v češtině britský velvyslanec Matt Field.

Součástí představení byla i nová znělka pořadu a taktéž odhalení speciální aplikace, přes kterou mohou diváci vedle tradičních SMS nově hlasovat. Populární pořad se vrací po roční pauze a letos slaví dvacet let od prvního dílu. „Další ročník bude,“ potvrdil k roku 2027 ředitel ČT Hynek Chudárek.

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Tereza Kostková a Marek Eben zavzpomínali i na své první setkání. „S Markem jsme se před StarDance znali a bylo tiché nenápadné řízení osudu, že jsme se setkali jako moderátoři,“ uvedla Kostková.

„Terezku jsem viděl na konkursu O poklad Anežky České, bylo to takové děvčátko z gymnázia, ale když jsme se pak setkali při StarDance, tak jsem čuměl - byla to noblesní dáma a moc jí to slušelo,“ řekl Eben.

Moderátor ještě okomentoval úvodní taneční číslo, které musejí oba moderátoři tradičně vystřihnout. „Tanec pro mě byl traumatizující zážitek a je pořád. Třeba to antreé, kdy sejdeme ze schodů a začneme tančit. Říkali jsme si, že to musí být jednoduché a je v tom určitá míra nejapnosti. Ale divák si na to už nějakým způsobem zvykl a cítil by se nesvůj, kdyby to bylo ‚japné‘,“ zamyslel se.

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance
Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance
Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance
Tisková konference 14. ročníku StarDance
80 fotografií

S profesionálními partnery se o přízeň diváků na tanečním parketu od soboty 10. října utkají herci Tomáš Matonoha, Sara Sandeva, Luciana Tomášová, Petra Nesvačilová, Tomas Sean Pšenička, zpěváci Vojtěch Dyk, Tomáš Polák a Marta Jandová, kaskadérka Hana Dvorská nebo bývalý tenista Radek Štěpánek.

Za porotcovský pult znovu zasedne Richard Genzer, „vystretá kolena“ neujdou pozornosti Tatianě Drexler a k radosti diváků se navrátí i oblíbený Zdeněk Chlopčík.

Novou posilou do týmu odborníků bude Jana Burkiewiczová. Tedy česká tanečnice a současně choreografka, režisérka a zakladatelka souboru Burkicom, která se řadí mezi přední osobnosti českého současného tance.

Téměř každý večer jeden taneční pár soutěž opouští, výjimkou jsou pouze úvodní díl a speciální sedmá epizoda věnovaná charitě.

Zatím poslední ročník oblíbené soutěže se uskutečnil v roce 2024, loni ji totiž nahradil projekt StarDance Tour. Dosud posledním králem a královnou tanečního parketu tak od prosince 2024 zůstávají herec Oskar Hes a tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková. Ve finále porazili herečku Martu Dancingerovou s Martinem Prágrem.

O nové královně a králi tanečního parketu bude jasno v sobotu 12. prosince večer.

Taneční páry ve StarDance 2026
ProfeseOsobnostPartner/ka
zpěvákVojtěch DykCatharina Malek
herečkaSara SandevaDaniel Makovec
herecTomas Sean PšeničkaNatálie Otáhalová
tenistaRadek ŠtěpánekVanda Bartošová Dětinská
herečkaPetra NesvačilováFilip Hudlický
zpěvačkaMarta JandováMartin Prágr
herečkaLuciana TomášováRobin Ondráček
herecTomáš MatonohaLenka Nora Návorková
zpěvákTomáš PolákAdriana Mašková
kaskadérkaHana DvorskáMichal Kurtiš
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