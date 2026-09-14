Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Letošní podzimní série televizní show StarDance bude poslední, kterou společně odmoderují Tereza Kostková a Marek Eben. Osvědčená moderátorská dvojice je přitom s pořadem spjatá již od úvodního ročníku z roku 2006.
Jejich tváře se objevily v každém díle, vyjma covidového roku 2021, kdy musel Terezu Kostkovou na jeden večer zaskočit Aleš Háma.
„Je výjimečné, že tu s Markem stojíme po dvaceti letech. Usoudili jsme, že u každého zrodu je závěr a konec. Bylo jasné, že jednou to musí skočit a tato řada bude výjimečná tím, že si ji společně užijeme naposledy,“ oznámila Tereza Kostková.
„Bylo to krásných dvacet let. Je to kus našeho života a jsme oba dva vděční, že nás diváci takto podporovali, byli milí a vstřícní. Bude to naše poslední řada, ale to propánakrále neznamená, že to bude poslední řada StarDance,“ ujistil Marek Eben a dodal, že jsou s Terezou jediná dvojice, která ten pořad uváděla tak dlouhou dobu.
Česká televize odhalila novinky aktuálního 14. ročníku taneční soutěže StarDance na britském velvyslanectví. „Česká verze je opravdu skvělá, možná i lepší než britský originál,“ vyznal se zde v češtině britský velvyslanec Matt Field.
Součástí představení byla i nová znělka pořadu a taktéž odhalení speciální aplikace, přes kterou mohou diváci vedle tradičních SMS nově hlasovat. Populární pořad se vrací po roční pauze a letos slaví dvacet let od prvního dílu. „Další ročník bude,“ potvrdil k roku 2027 ředitel ČT Hynek Chudárek.
Tereza Kostková a Marek Eben zavzpomínali i na své první setkání. „S Markem jsme se před StarDance znali a bylo tiché nenápadné řízení osudu, že jsme se setkali jako moderátoři,“ uvedla Kostková.
„Terezku jsem viděl na konkursu O poklad Anežky České, bylo to takové děvčátko z gymnázia, ale když jsme se pak setkali při StarDance, tak jsem čuměl - byla to noblesní dáma a moc jí to slušelo,“ řekl Eben.
Moderátor ještě okomentoval úvodní taneční číslo, které musejí oba moderátoři tradičně vystřihnout. „Tanec pro mě byl traumatizující zážitek a je pořád. Třeba to antreé, kdy sejdeme ze schodů a začneme tančit. Říkali jsme si, že to musí být jednoduché a je v tom určitá míra nejapnosti. Ale divák si na to už nějakým způsobem zvykl a cítil by se nesvůj, kdyby to bylo ‚japné‘,“ zamyslel se.
S profesionálními partnery se o přízeň diváků na tanečním parketu od soboty 10. října utkají herci Tomáš Matonoha, Sara Sandeva, Luciana Tomášová, Petra Nesvačilová, Tomas Sean Pšenička, zpěváci Vojtěch Dyk, Tomáš Polák a Marta Jandová, kaskadérka Hana Dvorská nebo bývalý tenista Radek Štěpánek.
Za porotcovský pult znovu zasedne Richard Genzer, „vystretá kolena“ neujdou pozornosti Tatianě Drexler a k radosti diváků se navrátí i oblíbený Zdeněk Chlopčík.
Novou posilou do týmu odborníků bude Jana Burkiewiczová. Tedy česká tanečnice a současně choreografka, režisérka a zakladatelka souboru Burkicom, která se řadí mezi přední osobnosti českého současného tance.
Téměř každý večer jeden taneční pár soutěž opouští, výjimkou jsou pouze úvodní díl a speciální sedmá epizoda věnovaná charitě.
Zatím poslední ročník oblíbené soutěže se uskutečnil v roce 2024, loni ji totiž nahradil projekt StarDance Tour. Dosud posledním králem a královnou tanečního parketu tak od prosince 2024 zůstávají herec Oskar Hes a tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková. Ve finále porazili herečku Martu Dancingerovou s Martinem Prágrem.
O nové královně a králi tanečního parketu bude jasno v sobotu 12. prosince večer.
|Profese
|Osobnost
|Partner/ka
|zpěvák
|Vojtěch Dyk
|Catharina Malek
|herečka
|Sara Sandeva
|Daniel Makovec
|herec
|Tomas Sean Pšenička
|Natálie Otáhalová
|tenista
|Radek Štěpánek
|Vanda Bartošová Dětinská
|herečka
|Petra Nesvačilová
|Filip Hudlický
|zpěvačka
|Marta Jandová
|Martin Prágr
|herečka
|Luciana Tomášová
|Robin Ondráček
|herec
|Tomáš Matonoha
|Lenka Nora Návorková
|zpěvák
|Tomáš Polák
|Adriana Mašková
|kaskadérka
|Hana Dvorská
|Michal Kurtiš