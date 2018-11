StarDance opouští Richard Genzer. Budu vám chybět, řekl po vyřazení

„Mezinárodní“ večer se nesl v tónech rumby a quick stepu. Hudba byla zvolena nápaditě, tančilo se na čínskou, maďarskou, polskou, ale i ruskou píseň. Rumba se stala smutně osudnou pro Richarda Genzera. „Nechci být vizionář, ale budu vám chybět,“ řekl po vyřazení moderátor a herec. Teprve prostor taneční soutěže ukázal, že Genzer je opravdu bavič.

Jako první zatančil pár Pavla Tomicová a Marek Dědík, který tančil rumbu na polskou píseň. Nejpomalejší latinskoamerický tanec porota ohodnotila s velkým nadšením, neboť Tomicová zatančila nad očekávání dobře. Že je nejen vynikající herečka, ale i akrobatka dokázala fantastickým, gymnastickým provazem. Kritika provaz nepřetrhla: „Rumba je hlavně o střídání rychlých a pomalých pohybů, u vás byly hlavně ty pomalé,“ okomentovala jejich výkon Tatiana Drexler.



Pár číslo dvě Alice Stodůlková a Dalibor Gondík, na Kaťušu vystřihl netradiční quick step. Gondík si vyzkoušel i prvky kazačoku (kozácký lidový tanec, pozn. red.). Porota taneční pár chválila: „Dnes je to takový dramaturgický večer, vy jste ho naplnili velkolepě,“ řekl Radek Balaš. „Alice, velmi se vám to povedlo,“ přidal se Václav Kuneš.

Moderátorka Daniela Písařovicová s partnerem zatančili na čínskou skladbu rumbu. V jejich choreografii se střídaly akční prvky s intimními. Moderátor Marek Eben ocenil především lososové šaty své kolegyně. Porotě se jejich výkon líbil tak napůl. „Pochválím vás oba, líbila se mi píseň, i to, jak jste dokázali skrýt ty nedokonalé kroky. Vy začínáte být latinářka,“ okomentovala výkon moderátorky Tatiana Drexler.

Jako další vystoupili Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková, kteří jako jejich předchůdci zatančili rumbu. Tentokrát na řeckou píseň, které odpovídala i choreografie. Ta se povedla na výbornou. Na konci tance nezapomněl Dvořák, jak je jeho zvykem, mrknou na diváky. „Dostali jste mě do kolenou, bylo to skvělé, choreografie povedená, vypadali jste jako jedno tělo a jedna duše,“ vyjádřil se k tanci Radek Balaš. „Souhlasím s Radkem, ale ten výraz, ten byl mrtvý,“ doplnil svého kolegu Zdeněk Chlopčík. „Už je to pro mě trochu složité, soustředit se na tolik věcí,“ reagoval na kritiku Dvořák. Bodové hodnocení poroty ale nebylo špatné.

Další quick step si vystřihli David Svoboda s Veronikou Lálovou. Tentokrát na cikánskou píseň. Quick step Svobodu velmi bavil, bylo to pro jeho sportovní duši něco jako sprint. „Veroniko, perfektně vybraný styl i žánr a nádherná práce s prostorem,“ pochválil pár Václav Kuneš. Nakonec si „vysprintovali“ 36 bodů.



Richard Genzer a jeho partnerka tančili rumbu na kubánskou píseň a tanec se jim povedl se vším všudy. Byla v něm vášeň, rychlost, ale i pomalé pasáže. „Dobře vybraná hudba i tanec, bylo to jako závan, velmi se mi to líbilo,“ řekla Tatiana Drexler. „Chyby dělá každý, ale to je v pořádku. Možná tam bylo příliš emocí,“ doplnil svou kolegyni Zdeněk Chlopčík.

Posledním tanečním párem byla dvojice Veronika Arichteva a Michal Necpál. Zatančili rumbu, nejtěžší latinskoamerický tanec, jak řekl na zkouškách tanečník. Pár si vybral originální angolskou píseň, a vybral dobře. Latinskoamerické rytmy prostě fungují, podtrhují vše, co se páru při tanci povede. „Skvělá skladba, měl jsem husí kůži a Veroniko, odpustil jsem vám všechno, byl to váš nejlepší tanec,“ pochválil pár Zdeněk Chlopčík. „Byl to nejlepší tanec dnešního večera,“ doplnil ho kolega Radek Balaš. Od poroty také dostali nejvyšší počet bodů.