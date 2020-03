Starejte se o své rodiny a poslouchejte hudbu, apeluje na fanoušky kontrabasista Avishai Cohen

PRAHA Padesát koncertů v padesáti zemích si naplánoval na rok svých padesátých narozenin izraelský kontrabasista Avishai Cohen. V rámci tohoto speciálního turné 505050 zamýšlel vystoupit v rámci festivalu JazzFestBrno 25. dubna v brněnském Bobycentru.

Řadu vystoupení v rámci narozeninové šňůry už má Avishai Cohen za sebou. Brněnský koncert zatím není oficiálně zrušen, ale jeho přesun na podzimní termín se zdá velmi pravděpodobný. Cohen před spuštěním boje s pandemií prakticky v celé Evropě zatím naposledy koncertoval 14. března v Moskvě. Poté turné přerušil na neurčito s tím, že bude s fanoušky v aktuálním kontaktu prostřednictvím svých webových stránek Avishaicohen.com a sociálních sítí. „Starejte se o sebe a své rodiny. A poslouchejte hudbu,“ dodal ve svém prohlášení.

Lidovky.cz: Během vaší kariéry se po vašem boku vystřídalo několik skvělých pianistů. Momentálně je vaším stálým spoluhráčem Elchin Shirinov. Hraje se vám s ním jinak než se Shaiem Maestrem, který před několika lety z vašeho tria odešel na sólovou dráhu?

Každý projekt a každá sestava jsou jiné, a právě proto přináší život hudebníka stále nové výzvy. Rád zkouším něco nového, baví mě výzvy přijímat, ale zároveň se rád opřu o hudební zralost a zkušenosti Shaie Maestra. S ním je zážitek na pódiu jiný než s Elchinem. Nejde o rozdíl v kvalitě, ale o odlišnost jejich osobností. Každý přináší do kapely něco ze sebe a přínos každého je na koncertech i na nahrávkách naprosto zásadní.

Lidovky.cz: Další zajímavý pianista, který s vámi hrál a poté odešel za vlastními projekty, je Nitai Hershkovits. Jste s ním stále v kontaktu?

Nitai je skvělý klavírista a já jsem moc rád, že jsem jej mohl mít pár let v kapele v době, kdy o něm svět ještě nevěděl. Hraní s ním bylo velmi příjemné. Momentálně v kontaktu nejsme, ale vím, co dělá, a sleduji jeho hudební vývoj. A kdo ví, možná čas ještě nějakou spolupráci přinese.

Lidovky.cz: Hráváte sice s různými sestavami, ale vaší specialitou stále zůstává jazzové klavírní trio. Přitom se tvrdí, že v sestavě klavír, kontrabas a bicí už bylo vše řečeno. Souhlasíte?

Rozhodně nesouhlasím. Stále se snažím hledat nové možnosti vyjádření a jazz je podle mě ta správná platforma pro hledání svobody a nového zvuku.

Lidovky.cz: Během letošního narozeninového turné byste měl navštívit padesát míst v padesáti různých zemích. Jak jste vybírali místa a program jednotlivých koncertů?

Byla to opravdu velká výzva, vybrat skutečně jen jeden koncert v každé zemi. Můj manažer a mí agenti dostali za úkol zjistit, ve kterých zemích jsem ještě nikdy nehrál a kde naopak koncertuji velmi často a lidé mě tam mají rádi. Potom už vše organizovali ve spolupráci s místními pořadateli a s organizátory festivalů. Jsem velmi rád, že se v programu našel prostor i pro země, které jsou pro mne nové a kde mám také fanoušky – například Austrálii a Nový Zéland. Naopak tam, kde hráváme pravidelně, jsme museli vybrat vždy jen jedno místo. Obsah jednotlivých koncertů jsme pak volili tak, aby to mělo návaznost v rámci celého turné.

Lidovky.cz: Po písňovém albu 1970 z roku 2017 jste se loni na CD Arvoles vrátil k čistě instrumentálnímu zvuku. Budete pokračovat i v písňové tvorbě?

Ano, stále zpívám. Na mém příštím albu An Evening with Avishai Cohen budou písně v jazyce ladino, v angličtině, španělštině i hebrejštině.

Lidovky.cz: Když zpíváte, vyprávíte posluchačům příběhy. Ale představujete si příběhy i za instrumentálními skladbami, které hrajete?

Ano, vždy svou hudbou vyprávím příběhy a zároveň také předávám své momentální pocity. Obrazy, pocity, emoce, to vše se v hudbě proplétá. Současně se snažím reagovat na to, co se odehrává na pódiu, a na podněty, které přicházejí od mých spoluhráčů.

Lidovky.cz: Nedávno jste začal se svými fanoušky komunikovat prostřednictvím podcastu For the Record (avishaicohen.com/podcast). Proč jste se pro tuto formu komunikace rozhodl?

Vnímám to jako nový a důležitý způsob komunikace. Je skvělé, že mohu tímto způsobem hovořit o své hudbě a o tom, co se zrovna děje. Sdílím své myšlenky se svými fanoušky, kteří mi navíc mohou klást otázky. Součástí podcastu je i moje hudba, zvu si tam své hudební partnery a další hosty a mohu dát lidem hlouběji nahlédnout do svého hudebního světa.

Lidovky.cz: Už jste zmínil, že pracujete na novém albu. Co o něm můžete prozradit?

Album s názvem An Evening with Avishai Cohen jsme nahráli v lednu ve švédském Göteborgu. Vedle mého současného tria s Markem Guilianou na bicí a Elchinem Shirinovem na piano na albu účinkuje Göteborský symfonický orchestr pod vedením Alexandra Hansona, což mým skladbám dává novou dimenzi. S tímto programem jsme vystupovali od roku 2016, několikrát jsme jej hráli s Filharmonií Brno a v roce 2019 jsme s ním byli v Praze. Říkal jsem si tedy, že už nastal čas pro zaznamenání tohoto večera na CD. Album vyjde ve druhé polovině roku 2020.