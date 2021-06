‚Stát mě během covidu s*al.‘ Nová deska je naštvanější, jsou to lokální povídky, říká rapper Kato

PRAHA Vydání nové desky Prago Union je na scéně českého hip-hopu vždy velká událost. Nositel ceny Anděl na nové desce Made in Strašnice vypráví příběhy. „Slovní hříčky už mi možná došly,“ vtipkuje v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Když jsme si posledně povídali při vydání tvojí poslední desky Perpetuum Promile, říkal jsi, že na načerpání podnětů pro nové album jsou dva roky koncertních šňůr ideální. Covid to ale znemožnil. Jak tedy vzniklo album Made in Strašnice, nechyběly podněty?

No, nějaké byly. Jen jich nebylo tolik z těch koncertů. Zřejmě jsem ale i tak měl co říct. Akorát jsou to takové víc lokální strašnické povídky. Ale už aby byly koncerty zase zpátky.

Cover alba Prago Union s názvem Made in Strašnice.

Lidovky.cz: Deska je na první poslech trochu unavená, ale naštvaná zároveň. Koresponduje s tím posledním rokem?

Možná i jo. Rozhodně je víc naštvaná než předchozí. Myslím, že je víc příběhová. Chtěl jsem do ní vložit nějaké nové věci, speciálně to vyprávění, o kterém jsem měl dojem, že mi nikdy moc nešlo.

Lidovky.cz: Takže méně pro tebe typických lyrických vodopádů?

Na ty nebyl čas. Zjednodušil jsem to, nejde pořád sypat to samé. Právě proto je to příběhová deska, na rozepisování slovních hříček nebyl čas. Věnoval jsem jim aspoň track Čas (o)Pustit stav. Ale i tak to není plácání o ničem, pořád jsem na tom makal. Jen je tam méně slovních hříček. A nebo už došly.

Lidovky.cz: Pořád tedy platí metoda papírků, kam si píšeš nápady a pak to ve studiu skládáš do písniček?

Jo, jo, to pořád platí. Když byla první vlna viru, tak jsem sedl do studia a udělal asi šedesát beatů. Horko těžko jsem si z nich pak vybíral třicet. Když pak začínala druhá vlna, říkal jsem si, že jestli budu tím tempem pokračovat s výrobou beatů, tak už nikdy žádnou desku neudělám, protože si prostě nevyberu. Něco jsem ale napsaného měl, pár zbytků z Perpetuum promile.

Made in strašnice (2021) 1. Rap-Vi-Em 2. Made In Strašnice 3. Moje 4. Ráže 24.7 (Feat. Rest) 5. Pokračujem V Jízdě 6. Elipsy Kruhu 7. Hříšní Lidé (Feat. Hugo Toxxx) 8. Oprava Komunikace 9. Jakobynic 10. Pecka S Restem (Feat. A-Team) 11. Čas (O)Pustit Stav 12. Baby-Flow 13. Grilovačka (Feat. Mc Gey) 14. Shopzilla 15. Motýl 16. Bezesný Dny 17. Plakat Píseň 18. Dokonalej Zločin Xxi 19. Cesta Rýmu Deska vyšla v pátek 11. června 2021.

Lidovky.cz: Kluci z kapely mi říkali, že se ti beaty povalují ve studiu třeba i rok a půl. Takže když pak píšeš texty, tak k nim máš k dispozici katalog vlastních beatů?

Vlastně to tak je. Úplně nejlepší je, když mě při dělaní beatu rovnou napadne téma, které se k tomu hodí. Jenže většinou věcí mám vymyšlených víc a až potom k nim přiřadím beat.

Lidovky.cz: Na poměry Prago Union máš na desce víc hostovaček, než bývalo obvyklé. Může za to lockdown? Dřív jsi říkal, že hostovačky nebyly, protože hosté nestíhali dodávat materiál…

Asi to bylo tím, že lidi teď neměli moc co dělat a věnovali se tomu. Těžko říct. Oslovoval jsem třeba Oriona, Vece nebo Rytmuse, ale nějak to s nimi nedopadlo.

Lidovky.cz: Takže tenhle sraz legend už je přes palubu?

Tak s Orionem je to trochu na dlouhé lokte, abych tak řekl. Nějak jsem ho ale neprudil, byl to koneckonců jeho nápad. Nehonil jsem ho, ale nestihl to. Vec zkoušel přispět do dvou písniček, jenže dělal na svojí desce a neměl vůbec možnost se do toho ponořit. Rytmus si to ani nestáhl, ten má svojí práce asi dost.

Lidovky.cz: A druhá strana hostování? Zazníš u někoho na albu?

No právě že hned jak jsem dodělal tuhle desku, tak na mě čekalo sedm hostovaček jinde. Tak jsem je všechny odbavil. Je tam hodně zajímavých momentů, které jsem ani nečekal. Třeba Johny Boss, který teď dělá desku s DJ Fattem. Pak mám jednu pecku o DJ Opia. A pak třeba spolupráce s týpkem jménem Karlo, kde jsem až expost zjistil, že je z labelu Milion Plus. Vůbec jsem ho neznal, ale poslal mi beat se svojí slokou a mě se to líbilo, tak jsem přispěl. A ještě jsem dělal pecku o Brně s brňákem Tibim. To mi přišlo vtipné, že Prago Union vykládá něco o Brně. A s Bárou Polákovou dělám písničku k nějakému filmu.

Hrdý otec. Adam Svatoš alias raper Kato se svou dcerou Jasmínou.

Lidovky.cz: Lidi tu žili tématem covid a na Made in Strašnice prakticky není. Jak to?

Ten si to nezaslouží. Je tam jenom jedna hláška odkazující na covid, kterou jsem tam přidal až v pozdějších fázích. A to bohatě stačí. Nemá smysl se tím zaobírat. Já na nějaké nařízení, stejně jako spousta lidí, popravdě s*al. Jezdil jsem v autě s člověkem, který to měl, a stejně jsem to nedostal. Pro mě to bylo, jakoby se nic nedělo. A i když se něco dělat asi muselo, myslím, že opatření vlády byla „přeťáplá“, dalo se to udělat chytřeji.

Lidovky.cz: Na poslední desce jsi na stát nadával v tracku Zastavit stát!, očekával jsem, že tady to rozjedeš ve velkém. A přitom je jsou tomu věnované jen Bezesné dny a možná Hříšní lidé. To tě stát přestal štvát?

Moje peripetie se zákonem během covidu pokračovaly. Nebudu nic skrývat, s*ali mě.

Lidovky.cz: O peripetiích s policií je celý song Pokračujem v jízdě, kde popisuješ, jak jsi přechytračil policejní hlídku. To je vtip v písničce nebo reálná story?

Ne, je to vtip. Kdysi dávno ho vyprávěl Zdeněk Izer v televizi a já jsem si ho zapamatoval. A když už jsem si tak trénoval ty příběhy, zkusil jsem napsal i tenhle. Docela fungoval, jen jsem přidal trochu drsnější refrén.

Lidovky.cz: Kapela se mě ptala na názor. Děláš pravicovou nebo levicovou hudbu?

Já budu optimista. Vidím to jako rozumnou hudbu, prostě používat hlavu. Rozdělení na pravici a levici je nesmyslný. Extrémní přístupy jsou špatný na obou stranách. Ať jsem cokoliv, určitě ne extremista.

Lidovky.cz: Co rodinný život? Máš dvě malé holky, jejichž hlásky dostaly vlastní písničku.

Nechtěl jsem dělat chytrolína s dalšíma písničkama o holkách, tak jsem to vyřešil takhle.

Lidovky.cz: Posledně jsi ale říkal, že se chceš z té šílenosti neustálých koncertů trochu vymanit…

To ne, už jsem se poučil. Chybí mi to. Loučit se s divočejším životem jsem musel kvůli covidu. Je ale pravda, že Perpetuum Promile uzavíralo nějakou etapu. Na Made in Strašnice jsem opustil některé zvyky. Třeba poprvé deska nezačíná zvukem, kterým skončila ta předchozí. Vykročuji prostě znova. Není to restart, ale hlavu si potřebuji občas provětrat.

Lidovky.cz: Občas si ale čistíš hlavu taky něčím jiným než muzikou, ne?

Během covidu jsem začal jen tak nezávazně malovat, vzniklo asi 40 obrazů. To mi nakonec trochu zachránilo kůži. Jsem zvědav, jestli mi malování vydrží, až zase začnou koncerty.

Lidovky.cz: Tak to už máš ilustrace i texty. Kdy přijde ta dlouho avizovaná kniha?

Ta se podle mě blíží. Ale musím mít taky někdy čas to napsat.

Lidovky.cz: Už máš něco schovaného na další desku? Tím samozřejmě sonduji, kdy přijde…

Napsaného ne, ale už mám 20 nových beatů. Tři nápady mám rozepsaný. A navíc asi přijde ten společný projekt s Restem: A-Team. Měla by to být deska asi o deseti písničkách. Jelikož mi stačí napsat jen sloku, tak to možná půjde rychleji. A Rest je navíc hodně flexibilní. Některý beaty budou možná moje, možná žádné. Jsem připravený, že to bude znít jinak, než je obvyklé u Prago Union.

Lidovky.cz: Už tahle deska je trochu jiná. Zvuk není taková ta „chlupatá deka“, jak jsi byl zvyklý ho popisovat.

To je pravda, snažil jsem se to trochu zjednodušit. Aby se to dalo poslouchat i jako kulisa, když člověk nemá chuť topit se v textech. To byla moje vize, takže je to čistší. I zvuků obecně je tam méně.