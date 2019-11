Státní fond kinematografie vyčerpal peníze. Hrozí odchod produkcí od Netflixu i Amazonu

PRAHA Už v polovině letošního roku tvůrci vyčerpali 800 milionů korun, které Česko ročně prostřednictvím Státního fondu kinematografie poskytuje na filmové pobídky. Fond proto od 15. července další zájemce o natáčení nemůže přijímat. Pokud stát přidělí na pobídky dalších 500 milionů korun, otevřít dalším žádostem by se fond mohl 17. listopadu, řekla v úterý ředitelka fondu Helena Fraňková. Důsledkem této nejisté situace může být podle šéfa produkční společnosti Milk and Honey Radomíra Dočekala odchod světových producentů s miliardovými investicemi do sousedních zemí.

Už v polovině letošního roku tvůrci vyčerpali 800 milionů korun, které Česko ročně prostřednictvím Státního fondu kinematografie poskytuje na filmové pobídky. Fond proto od 15. července další zájemce o natáčení nemůže přijímat. Pokud stát přidělí na pobídky dalších 500 milionů korun, otevřít dalším žádostem by se fond mohl 17. listopadu, řekla v úterý ředitelka fondu Helena Fraňková. Důsledkem této nejisté situace může být podle šéfa produkční společnosti Milk and Honey Radomíra Dočekala odchod světových producentů s miliardovými investicemi do sousedních zemí. Návrh na navýšení částky určené na pobídky pro letošní rok o půl miliardy korun je podle Fraňkové aktuálně v připomínkovém řízení. Pokud se stihne schválit, mělo by se ještě pro letošek přijímání žádostí otevřít. Pokud ne, zavře si český stát podle producentů a filmařů možnost poskytovat pobídky, jejich prostřednictvím nabízet práci a zisk tuzemským podnikatelům a v důsledku finanční přínos celé české ekonomice. Zahraniční filmové štáby loni přinesly do České republiky téměř pět miliard korun. „Nyní však reálně hrozí odchod produkcí, včetně těch klíčových, jako je Netflix či Amazon, do některého z 31 států, které vstřícné filmové pobídky stále nabízejí,“ uvedl Dočekal, který je také místopředsedou Asociace producentů v audiovizi. Filmové pobídky jsou podle něj investicí, kdy se státu vrací víc peněz, než vložil. Česko je pro filmaře atraktivní destinací. Aktuálně panující boom velkých seriálových produkcí do Česka přivedl řadu projektů. Tím největším bylo natáčení první sezony fantasy seriálu Carnival Row s Orlandem Bloomem a Carou Delevingneovou. Pro Amazon Studios a Legendary Television jej v Česku loni vyráběla společnost Stillking a proinvestovala v zemi téměř 1,5 miliardy korun. V současné době se v republice natáčejí seriály Wheel of Time, Shadow Play či pokračování komediálního seriálu Miracle Workers. Podle Dočekala se ale začíná plnit také seznam titulů, které se kvůli nejasnostem kolem pobídek navzdory původním plánům v Česku možná natáčet nebudou. Je mezi nimi televizní série podle knih George R. R. Martina Wild Cards, druhá sezona televizní série na motivy knih Isaaca Asimova The Foundation, jejíž první epizody se již z důvodu chybějících pobídek v ČR točí v Irsku, upírská sága The Vampire Chronicles nebo seriál Kingkiller podle oblíbeného komiksu. Zájem natáčet na českých hradech a zámcích nový film Snow White deklarovalo proslulé studio Disney, dodal Dočekal.