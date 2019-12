Mel Gibson jako cynik nebo kapitán ze Star Treku v netradiční roli. Tipy na méně známé filmy během Štědrého dne

PRAHA Omrzely vás stále dokola omílané vánoční filmy? Server Lidovky.cz Vám nabízí tipy na několik nepříliš známých filmů.

Cesta za králem trollů

Prima Max, 17:55

Mladý Espen je nejmladší ze synů chudého statkáře. Pro svou rodinu je takovým otloukánkem. Jednoho dne narazí v lese na princeznu, která je na útěku z hradu. Princezna nevěří tomu, že v lese existují nebezpeční trollové, což se záhy ukáže jako chyba. Aby problémů nebylo málo, Espen zapomněl v chalupě pohlídat oheň a celé stavení vyhoří...

Proč sledovat: Severská variace na pohádky. Lákavá je také zajímavá vizuální stránka filmu.

Strašidlo Cantervillské (1996)

Nova Cinema, 20:00

Duch sira Simona de Cantervill je vytržen z poklidné existence na rodinném zámku v Anglii, kde už po staletí úspěšně děsí generace svých potomků. Nový majitel Hiram Otis je osvícený muž, který nemá pro nadpřirozené jevy nejmenší pochopení. Nastěhuje se tam se svou manželkou, dcerou Virginií a dvojčaty Washingtonem a Adamem. Duch si odpykává trest za násilný čin spáchaný na vlastní ženě. Dál straší po nocích nově příchozí, stojí ale proti zatvrzelému realistovi a také proti nezbedným dvojčatům, kteří mu náležitě pijí krev. Jeho hněv však slábne při pohledu na půvabnou a laskavou Virginii. Postupně si začne uvědomovat, že by to mohla být právě ona, kdo by zlomil kletbu, kterou na něj uvrhla čarodějnice na příkaz bratrů jeho nebohé ženy

Proč sledovat: Skvělá příležitost vidět kapitána Picarda ze Star Treku v docela netradiční roli. Plus jsou tu strašidla, to je vždy příjemný bonus.

Táta je doma 2

Prima, 22:15

Kámoši Dusty (Mark Walhberg) a Fred (Will Ferrell) se rozhodnou, že Vánoce stráví spolu. A to i s celou rodinou. Na mejdan se ale sami pozvou oba jejich otcové. Bradův táta je sice klidný a přizpůsobivý, ale Dustyho otec (Mel Gibson) je cynický tvrďák trousící vtipy o mrtvých prostitutkách. Na katastrofu je zaděláno...

Proč sledovat: Will Ferrell a Mel Gibson jsou herecky opravdu dynamická dvojka.