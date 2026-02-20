„Začnu rovnou na komoru. Herci, umělci, muzikanti a všichni tady ti lepšolidi, tady ta kavárna, mám toho dost. Už mě nebaví se dívat na to, jak se neustále herci, komedianti, šašci, tady ti klauni a obecně tady ta smetánka vyjadřuje k tomu, co se děje u nás v republice. Neviděl jsem, že by truhlář, pekař, soustružník, obráběč, havíř, doktor, zvěrolékař nebo nedej bůh trasař, trolejbusák nebo paní, co dělá v lékárně nebo ten co dělá v té budce na parkovišti nebo třeba horolezci a všichni jiní lidi, že by se pořád vyjadřovali k politice. Mám toho plnou p*del,“ rozhořčil se Kozub ve videu.
„Tak víte co, všichni umělci a herci, běžte na to jeviště, tam hrajte, to vám jde, nechte na mně, jestli přijdu na představení, koneckonců jste placeni z mých daní. Vy*erte se na to prostě. Herci mají hrát a mlčet. Nebaví mě, jak se herci vyjadřují ke všemu, že mají snad lepší názor a že se nechám ovlivnit,“ dodal.
Z diskuse bylo znát zmatení. „Jasná ironie,“ reagovali jedni. „Štěpán má pravdu! Co nám mají cpát svůj názor,“ psali jiní. Rozhořela se dokonce debata o tom, že na Instagramu to lidé pochopí jako ironii, ale na Facebooku to vezmou vážně, protože v uživatelích těchto dvou sociálních sítí je rozdíl.
Sám Kozub fanoušky trochu naváděl příspěvky v diskusi, kam napsal: „Teď mi došlo, že i ten Kozub je herec…to je v pr**li“ nebo „Teď když na to zpětně koukám, tak mě ten Kozub s*re o to víc, že nevím, jak to myslel…ironie? Pravda?…ať jde taky už do řiti.“
Pointu přidal dalším videem, které natočil na záchodě. „Koukal jsem, jak kolega Pavel Liška se taky k tomu nějak vyjadřoval a taky tam došlo k nedorozumění, tak jsem říkal: Pájo, netoč to, třeba tě ti lidé nepochopí správně. Ne každý ví, že máš čistou duši a internet hodně dezinterpretuje,“ říká ve videu.
„Díky moc za podporu, rád bych se s vámi potkal někde, kde bychom si to mohli říct, sdělit si pocity, ale teď jsem se koukal do kalendáře, mám to tam teď nabité, mám tam nějaká představení, v březnu furt hraju divadlo, nějaký film, koncerty, no prostě jsem z toho zoufalý,“ dodal Kozub.