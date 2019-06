Steven Spielberg to zkusí s netradičním hororem. Seriál Po setmění půjde sledovat jen v noci

LOS ANGELES Chystaný horor Po setmění (After Dark) bude speciální. Diváci si ho pustí jen na mobilní platformě, která si přes internet ověří, že se v jejich regionu skutečně již setmělo. Jinak nepůjde seriál přehrát.

Tvůrce Za Quibi stojí producent Jeffrey Katzenberg. Ten produkoval hlavně animované filmy studia Disney jako Krásku a zvíře (1991) nebo Lvího krále (1994).

Chystaná platforma Quibi je zajímavým, ale velmi riskantním projektem. Půjde o obdobu streamovacích gigantů jako je netflix nebo Amazon Prime, ale striktně jen pro mobilní telefony. Právě ale toto zaměření na „chytré krabičky“, které každý nosí v kapse, umožní Quibi po svém spuštění 4. dubna 2020 nabídnout zákazníkům něco extra.

První vlaštovkou by měl být i hororový seriál přímo od režiséra Stevena Spielberga (Jurský park, Schindlerův seznam). Platforma bude u seriálu sama odpočítávat, kolik minut zbývá do setmění. To vše díky GPS lokaci místa, odkud se divák připojí. Bude to zajímavá hříčka, nebo spíše obtěžující prvek, který potenciální diváky Quibi odradí?

Samotný seriál nebude dlouhý. Bude servírován v malých, maximálně desetiminutových kapitolách. Ostatně, taková by měla být celá produkce Quibi a odtud se také odvíjí název platformy - Quibi jako zkratka z anglického „quick bites“ (rychlé kousky, jednohubky).



Obchodní záměr Quibi je zcela jasný. Platforma chce přilákat hlavně mladé uživatele, kteří na mobilních telefonech tráví hodně času, a nabídnout jim rychle stravitelné „miniseriály“. Noví uživatelé si ji budou moci na dva týdny vyzkoušet zdarma a pak bude fungovat na bázi měsíčního předplatného stejně jako Netflix nebo Amazon Prime. Podle oficiální zprávy plánuje Quibi vypustit zhruba 7 tisíc epizod různých projektů ročně. Není ale zatím známo, jestli se platforma dostane do České republiky.