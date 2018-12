Sting napřesrok přiveze do Slavkova svoje největší hity

Sting příští rok v létě vyrazí na evropské turné s programem My Songs a zcela poprvé se představí v pátek 12. července 2019 v Zámecké zahradě ve Slavkově u Brna. Zatím naposledy se objevil slavný britský hitmaker v Česku letos v listopadu, kdy absolvoval v pražském Foru Karlín zastávku společného turné s jamajským zpěvákem Shaggym.

Podle pořádající agentury Live Nation bude My Songs dynamická show se zaměřením na nejoblíbenější Stingovy skladby a mapující kariéru tohoto šestnáctinásobného držitele ceny Grammy. V rámci koncertu zazní materiál jeho sólové kariéry, jakož i skladby skupiny The Police.

Fanoušci mohou očekávat, že uslyší hity jako Englishman In New York, Fields Of Gold ,Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne, Message In A Bottle a řadu dalších, které Sting představí v doprovodu své rockové skupiny.

Sting se narodil v anglickém Newcastlu, v roce 1977 se přestěhoval do Londýna a spolu se Stewartem Copelandem a Andym Summersem založil skupinu Police. Společně vydali pět alb, získali šest cen Grammy a v roce 2003 byli uvedeni do Rock and Rollové síně slávy.

Na sólové dráze Sting získal dalších 10 cen Grammy, dvě Brit Awards, Zlatý Globus, cenu Emmy, čtyři nominace na Oscara a řadu dalších ocenění a poct včetně čestných doktorátů několika univerzit.