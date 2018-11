Sting se Shaggym bavili a rozezpívali zcela zaplněné Forum Karlín

Praha Britský hudebník Sting s jamajským rapperem Shaggym v pátek bavili, rozezpívali a roztancovali zcela zaplněné pražské Forum Karlín. Dvojice po úspěšném evropském letním a severoamerickém podzimním turné představila společné album 44/876 i největší hity ze svých předchozích kariér. V rámci turné vystoupí Sting a Shaggy ještě v Lodži a Gdaňsku v Polsku.

Mnohé z návštěvníků, zejména ženy, již roztancovala reprodukovaná reggae hudba před začátkem koncertu. Vystoupení pak za velkého jásotu většiny přítomných zahájila Stingova skladba Englishman in New York z jeho alba ...Nothing Like the Sun vydaného v říjnu 1987. Následovala titulní píseň ze společného alba Stinga a Shaggyho 44/876. Názvem desky hudebníci odkazují na telefonní kódy zemí - 44 pro Spojené království, Stingovo místo narození, a 876 pro Jamajku, rodiště Shaggyho.



Stinga a Shaggyho na turné doprovází Stingovi hudebníci Dominic Miller (kytara), Josh Freese (bicí) a Rufus Miller (kytara) i členové Shaggyho kapely Melissa Musique (doprovodné vokály), Gene Noble (doprovodné vokály) a Kevon Webster (klávesy).

Spojení dvou umělců nabídlo nejen písně z nedávno vydaného společného alba 44/876 jako Dreaming in the U.S.A. či Morning Is Coming, ale i jejich neslavnější hity. Shaggy svoji úspěšnou sólovou kariéru prezentoval hity jako Angel nebo It Wasn’t Me. Sting nadšenému publiku nabídl své sólové hity Love Is the Seventh Wave nebo If You Love Somebody Set Them Free, nechyběly však ani starší známé skladby z období jeho působení v kapele The Police. Přítomní zpěvem i tancem reagovali na písně Every Little Thing She Does Is Magic nebo Every Breath You Take.



„Nikdy mě až do pátečního večera nenapadlo, že The Police a Sting mají tak blízko k reggae. Program koncertu působí naprosto přirozeně,“ řekla jedna z návštěvnic při originální úpravě hitu The Police Walking on the Moon. Koncert zakončila komorní verze skladby Fragile, kterou Sting na albu ...Nothing Like the Sun věnoval Benu Linderovi, americkému inženýrovi, který byl v roce 1987 zavražděn členy Contras při své práci v Nikarague.

Sting a Shaggy zpočátku spojili síly k nahrání nové písně Don’t Make Me Wait, která také zazněla na pátečním koncertu, a to jako poctu karibské hudbě, která ovlivnily oba umělce. Nová deska byla kladně přijata, a tak letos v květnu vyšlo album 44/876: The Remixes, které přináší různorodou škálu remixů písní z desky.