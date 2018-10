Sto let staré záběry jako nové. Režisér Pána prstenů vytvořil unikátní dokument z první světové války

LOS ANGELES Novozélandský režisér Peter Jackson vyčistil, vybarvil a přizvučil více než sto hodin autentických záběrů z první světové války. Ohromujícím výsledkem je celovečerní dokument nazvaný Není jim dopřáno zestárnout (They Shall not Grow Old). Snímek má světovou premiéru 16. října na filmovém festivalu v Londýně.

Petera Jacksona má filmový divák zafixovaného jako režiséra trilogií Pán Prstenů a Hobit. Větší „fajnšmekři“ si například vzpomenou například i na kultovní hororovou komedii Braindead - Živí mrtví z roku 1983. Nyní se Jackson pokusil o něco jiného. Spolu se svými pracovníky se dostali do archivů Britského válečného muzea (Imperial War Museum), přímo ke sto let starým záběrům válečné atmosféry a vřavy.

„První světovou válku si lidé představují hlavně díky dobovým záběrům, které jsou ale dnes z pochopitelných důvodů velmi špatné a nekvalitní. Roli v tom hrály četné technické limitace, ale i sto let někde v archivech, při kterých film bledne a scvrkává se. Myslím si, že nejlepší dar, který nyní mohu divákům dát, stejně jako tento film, je přinést opravené záběry,“ sdělil Peter Jackson v rozhovoru pro web ITV News.

Dokumentární snímek obsahuje zhruba 90 minut materiálu. Největší práci Jacksonův štáb strávil vybarvováním. Barvy musely být co nejrealističtější a jako reference posloužila štábu třeba rozsáhlá kolekce uniforem. Dokument je doplněn autentickým vyprávěním veteránů první světové války. Aby toho Jackson docílil, tak použil zvukové záznamy z archivu z roku 1964, kdy veteráni k výročí počátku války na své zážitky vzpomínali.

„Chtěl jsem se natáhnout přes tu mlhu, ty muže vzít a přenést je do moderního světa. To proto, aby znovu nabyli lidství. Nechtěl jsem, aby skončili jako „chaplinovská“ figurka na starých záběrech někde v archivu. Díky moderním technologiím jsme byli schopni zcela odstranit sto let staré technické limitace a můžeme nyní vidět válku tak, jak ji viděli přímo její účastníci,“ dodal Jackson v rozhovoru pro filmový web BFI.