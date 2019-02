Stovky lidí se přišly podívat do Severky na protagonisty seriálu Most!

MOST Stovky lidí se v pondělí přišly podívat na protagonisty úspěšného seriálu MOST!, jehož poslední díl se vysílá z mostecké hospody Severka. Právě v Mostě se děj seriálu, který od ledna uvádí Česká televize, odehrává. V obležení byli už před autogramiádou herci. Samotná hospoda se zaplnila krátce před 18:00. Podle České televize jde o nejsledovanější komediální seriál posledních let.

Na autogramiádu do hospody mezi paneláky přijela delegace v čele se scénáristou Petrem Kolečkem. Aplaus si vysloužil představitel Čočkina Vladimír Škultéty, Erika Stárková, která ztvárnila Dášu, Michal Isteník, jenž hraje majitele hospody Edu, a další.



Takzvaná selfíčka si už před autogramiádou pořizovali lidé se seriálovým Frantou, jehož hraje Zdeněk Godla. V Severce v pondělí chyběl představitel titulní role Luďana Martin Hofmann. Štamgasti seděli v Severce už od odpoledne, a zabrali tak místa u stolů. Tlak byl ale hlavně před stolem, kde seděli herci. Opouštět lokál návštěvníci nechtěli ani po získání podpisu. K odchodu marně vyzývali moderátoři. „Teď se nepodepisuje, je potřeba se nadechnout, aby na každého došlo,“ uvedla Ester Janečková. „Chcete naše podpisy? Tak udělejte místo,“ vyzval půl hodiny po začátku autogramiády Godla.

Sledovanost stále stoupá

Sledovanost seriálu předčila očekávání. Mluvčí České televize Karolína Blinková uvedla, že sledovanost výrazně stoupá. Zatímco první díl měl 1,45 milionu diváků, dosud poslední odvysílaný díl (sedmý) přesáhl 1,9 milionu. „Seriál oslovuje více muže než ženy, a to zejména muže mladšího věku. Ve skupině mužů ve věku 30-44 let dosahuje MOST! na průměrný podíl na sledovanosti téměř 55 procent, mezi muži mezi 15 a 29 let potom na téměř 50 procent,“ uvedla mluvčí televize.



Komediální seriál Most! je společným projektem scenáristy Petra Kolečka a režiséra Jana Prušinovského. Každé pondělí usedají k obrazovkám lidé, kteří sledují osudy obyvatel severočeského Mostu. Drsný humor, charaktery postav a jejich vyjadřování jsou pak předmětem debat různých skupin.

Poslední díl vysílá Česká televize v pondělí mimořádně až ve 21:45, tedy později než jiné díly. Po autogramiádě je připraven program pro zhruba 150 hostů, kteří budou sledovat závěr seriálu s jeho protagonisty.