Strach s Nicole Kidmanovou. Universal plánuje novou verzi kultovního hororu Ti druzí

Snímek režiséra Amenábara ve své době bodoval hlavně díky hereckým výkonům a nečekanému zvratu na konci. Studio Universal doufá, že k originálnímu počinu nyní přitáhne nové diváky.

V době někdy po druhé světové válce se Grace Stewartová (Nicole Kidmanová) přestěhuje se svými dvěma dětmi do obrovského venkovského sídla. Obě děti trpí nevyléčitelnou nemocí, jež jim způsobila alergii na sluneční světlo. Kvůli péči si Grace najme usměvavé služebnictvo. Časem ale zjišťuje, že v domě nejspíš straší. Co když je to ale všechno úplně jinak...?

Atmosferický horor režiséra Alejandra Amenábara (Otevři oči, Hlas moře) si z kin celosvětově odnesl více než 200 milionů dolarů.

První informace o remaku se objevily letos v dubnu, ale až nyní je projekt potvrzený. Podle prvních informací nabídne novinka stejný příběh, ale s moderním zasazením.