‚Středověká lůza hledá, koho by upálila.‘ Herec Rowan Atkinson ostře zkritizoval kulturu rušení

LONDÝN V rozhovoru s The Radio Times se oblibený herec komik rozpovídal o kultuře rušení (cancel culture). „Musíme zachovat možnost projevit vlastní názor,“ prohlásí mimo jiné Atkinson.

Herec a komik Rowan Atkinson v novém rozhovoru ostře varuje před cancel culture - tzv. kulturou rušení. Toto spojení se již několik měsíců hojně skloňuje v médiích i na internetu. V podstatě jde o to, že se odstraňují veřejně známé osoby a předměty jejich duševního vlastnictví na základě jejich názorů, popřípadě závadného obsahu oněch předmětů.

„Je důležité zachovat možnost projevit svůj názor,“ říká v rozhovoru Atkinson. „Místo toho tu ale máme ekvivalent středověké lůzy, která hledá, koho by upálila.“



Podle herce jsou tyto „online hony na čarodějnice“ velmi nebezpečné pro každého, kdo se octne na opačném konci. „Problém je v tom, že vidíme jen to, co chce online algoritmus. To vytváří velmi zjednodušený pohled na celou společnost. Vytváří to dva tábory. Buď jsi s námi, nebo proti nám. Když jsi proti nám, zasloužíš si být zrušen,“ vysvětluje Atkinson.

Rowan Atkinson je dlouhodobým zastáncem svobody slova. Na jeho obranu vystoupil už například v roce 2005, když se v Británii prosazoval přísný návrh zákonu proti rasové a náboženské nesnášenlivosti (Racial and Religious Hatred Bill).

Dnes již 66letého Atkinsona proslavila role němého „hlupáčka“ mistra Beana. Přitom má ale vystudovanou univerzitu v Oxfordu a je schopným divadelním hercem náročných rolí. Z televizní obrazovky ho ale diváci mohou znát i díky seriálu Černá zmije nebo filmové sérii Johnny English.