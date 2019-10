Struny podzimu dnes zahájí britská zpěvačka Laura Mvula

Mezinárodní hudební festival Struny podzimu už tradičně rozezní Prahu hudbou od Bacha po hip hop. Program 23. ročníku zahájí právě dnes večer ve Foru Karlín Laura Mvula, britská zpěvačka a pianistka označovaná jako "Nina Simone moderní doby".

Při její pražské premiéře ji doprovodí Filharmonie Brno a česko-slovenské jazzové trio Levíček–Uhrík–Novák, které vzniklo výhradně pro účely tohoto koncertu. O zakončení se 13. listopadu v Lucerně postarají legendy hiphopové scény De La Soul a progresivní jazzový bubeník Chris Dave.

Struny podzimu přinesou také návrat velikána saxofonu Charlese Lloyda. Jazzman, který pronikl i na rocková pódia společně s The Doors nebo Beach Boys, se do Prahy vrátí po osmi letech. Další program nabídne pražskou premiéru avantgardního uskupení JACK Quartet, které deník New York Times označil jako „nejzásadnější americké kvarteto“, či unikátní scénický projekt věnovaný Jiřímu Suchému a Jiřímu Šlitrovi, během něhož scénograf Michal Caban promění Rudolfinum na barrandovské studio 60. let.

Pořadatelé připravili také atraktivní doprovodný program Offstrings čítající dva minifestivaly: Týden americké hudby vzdává hold průkopníkům americké moderní hudby od Johna Cage přes Steva Reicha až po ryze současná díla. Minifestival Struny ve filmu, který hostí nově otevřené pražské kino Edison Filmhub, oslavuje vztah mezi hudbou, filmem a televizí. Podrobný program celého festivalu a další informace najdete na www.strunypodzimu.cz.