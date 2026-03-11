Oto, netúruj kultůru! Studenti protestovali proti Klempířovi a jeho škrtům v resortu

Návrh státního rozpočtu počítá u ministerstva kultury s výdaji 17,6 miliardy korun, což je o zhruba 1,17 miliardy méně proti návrhu minulé vlády z loňského září. Rozdíl proti schválenému loňskému rozpočtu resortu, který ještě měl k dispozici zdroje z Národního plánu obnovy, činí asi 3,9 miliardy korun.
„Dostali jsme se do bodu, kdy už jsme zjistili, že nestačí vyjednávat. Nekompetentní kroky ministra kultury nenecháme bez odpovědi,“ uvedli na úvod demonstrace pořadatelé.
Se svými projevy vystoupili studenti uměleckých škol. „Pravda a kultura musí zvítězit nad lží a motoristy,“ zaznělo v jednom z příspěvků.
Akci podpořil Akademický senát Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Podle pořadatelů není spojena s žádným politickým subjektem.
Cestou do Sněmovny se na akci zastavil bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS). „Podal jsem pozměňovací návrh na 300 milionů korun pro živou kulturu a 200 milionů korun na památky,“ řekl ČTK.
Baxa již minulý týden vystoupil s pozměňovacím návrhem ve Sněmovně s kšiltovkou s heslem Make Art Great Again, tedy učiňte umění opět velkolepým, inspirovanou čepicí amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Otevřený dopis Sněmovně
Organizátoři na akci představili přítomným otevřený dopis adresovaný Poslanecké sněmovně, ve kterém požadují následující body - vrácení rozpočtu ministerstva kultury do původně navrhované výše, respektování priorit uvedených v programovém prohlášení vlády v oblasti kultury, jako je posílení nezastupitelné role kultury, výrazné zvýšení platů pracovníků v kultuře a dostupná kultura pro všechny nebo nezpochybňování odbornosti a nezávislosti komisí dotačních řízení.
Požadavky iniciativy „Stojíme za kulturou!“:
1) Vrácení rozpočtu MK do původně navrhované výše. Současné škrty o 300 mil. Kč jsou neakceptovatelné! V případě, že rozpočet nebude dorovnán na původně navrhovanou výši, požadujeme demisi ministra kultury, protože nehájí zájem sektoru, který reprezentuje.
2) Respektování priorit uvedených v programovém prohlášení vlády v oblasti kultury, jako je posílení nezastupitelné role kultury, výrazné zvýšení platů pracovníků v kultuře a dostupná kultura pro všechny.
3) Respektování komisí dotačních řízení, nezpochybňování jejich odbornosti a nezávislosti.
4) Vnímání kultury jako investice a nástroje pro podporu odolnosti společnosti.
5) Respektující debata bez podněcování k nenávisti, sexismu, homofobii a diskriminaci menšin.
Jejich otevřený dopis přečetla ve Sněmovně poslankyně opozičních Pirátů Andrea Hoffmanová. Navrhla, aby dopis poslancům byl novým bodem jednání. Podpořili to ale jen opoziční poslanci, koalice ANO, SPD a Motoristů návrh odmítla. Pro jednání o otevřeném dopisu Stojíme za kulturou bylo 67 ze 159 přítomných poslanců.
Kritika ministra kultury
S kritikou škrtů v kultuře vystoupily již dříve například Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR, Asociace hudebních festivalů, Asociace profesionálních divadel i Asociace nezávislých divadel. Ministerstvo Oty Klempíře (za Motoristy) poté oznámilo, že bude s profesními organizacemi v kultuře jednat.
Právě proti současnému šéfovi resortu vystoupili studenti s nesouhlasnými hesly jako Oto, netúruj kultůru, Klempíř neumí řídit (... ministerstvo) nebo My hladovět umíme, vy neumíte vládnout.