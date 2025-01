Novým ředitelem Studia Ypsilon se stane Tománek. Soubor chce v nynější podobě zrušit

Šedesát let Studia Ypsilon Pražské divadlo, které se do metropole přestěhovalo koncem 70. let minulého století z Liberce, je spojené zejména se jménem zakladatele a dlouholetého šéfa souboru Jana Schmida . Divadelník, který zemřel loni v červnu ve věku 87 let, dal divadlu nezaměnitelný rukopis. „Ypsilonka, jak pamatuji, vždycky existovala pod takovým deštníkem svobody, což považuji za zázrak si to vždycky udržet,“ řekl loni na jaře Schmid. Uvedl, že neměl za cíl dělat populární divadlo. „To mě ani nebavilo. Ale aby člověk odcházel z toho divadla a měl pocit, že se s tím, co zažil, opravdu sžil,“ tvrdil.

. Divadelník, který zemřel loni v červnu ve věku 87 let, dal divadlu nezaměnitelný rukopis. „Ypsilonka, jak pamatuji, vždycky existovala pod takovým deštníkem svobody, což považuji za zázrak si to vždycky udržet,“ řekl loni na jaře Schmid. Uvedl, že neměl za cíl dělat populární divadlo. „To mě ani nebavilo. Ale aby člověk odcházel z toho divadla a měl pocit, že se s tím, co zažil, opravdu sžil,“ tvrdil. Studio Ypsilon vzniklo v roce 1963 jako scéna libereckého Naivního divadla a Schmid, tehdy téměř čerstvý absolvent Vysoké školy umělecko-průmyslové, byl jeho zakládajícím členem. Již od prvopočátků Ypsilonky se Jan Schmid věnoval režii, pod jeho vedením vznikla většina nejslavnějších představení od Encyklopedického hesla XX. století (1964) - jediného, pro které nenavrhl plakát. Na podzim 1978 se divadlo přestěhovalo do Prahy, kde se zrodily hry jako Depeše a jiné na kolečkách (1980), Voni sou hodnej chlapec aneb Anabáze Jaroslava Haška (1983) nebo Amerika (1989).

jako scéna libereckého Naivního divadla a Schmid, tehdy téměř čerstvý absolvent Vysoké školy umělecko-průmyslové, byl jeho zakládajícím členem. Již od prvopočátků Ypsilonky se Jan Schmid věnoval režii, pod jeho vedením vznikla většina nejslavnějších představení od Encyklopedického hesla XX. století (1964) - jediného, pro které nenavrhl plakát. Na podzim 1978 se divadlo přestěhovalo do Prahy, kde se zrodily hry jako Depeše a jiné na kolečkách (1980), Voni sou hodnej chlapec aneb Anabáze Jaroslava Haška (1983) nebo Amerika (1989). Po listopadu 1989 jeviště Ypsilonky v pražské Spálené ulici uvedlo inscenace Horké to někdo rád (1993) nebo úpravy Smetanovy Prodané nevěsty (1996) a Dvořákovy Rusalky (2003). První z operních variací s podtitulem Pojď domů byla uvedena na zájezdech od Tchaj-wanu přes Jihoafrickou republiku, Finsko a Rusko až po Egypt . Schmid byl oceněn za režii, Miroslav Kořínek dostal za hudební adaptaci a nastudování cenu hudebních a operních kritiků. Na Tchaj-wanu se v roce 1997 s nečekanou popularitou setkal Jiří Lábus . Hraje Kecala, ale v ulicích se prý k němu hlásily děti jako k Rumburakovi.

. Schmid byl oceněn za režii, Miroslav Kořínek dostal za hudební adaptaci a nastudování cenu hudebních a operních kritiků. Na Tchaj-wanu se v roce 1997 s nečekanou popularitou setkal . Hraje Kecala, ale v ulicích se prý k němu hlásily děti jako k Rumburakovi. Kromě Lábuse prošla divadlem celá řada známých herců, mezi nimi i jeho dlouholetý jevištní partner Oldřich Kaiser . „Jejich partnerství vzniklo přirozeně jako dialog nápadů. Začali s tím v soukromí, teprve pak si jejich kvalit všimli režiséři,“ řekla Kaiserova bývalá manželka, herečka Naďa Konvalinková. Na tehdy ještě liberecké scéně slavil první úspěchy třeba i Luděk Sobota, vznikly tam jeho slavné komické monology. Režisér Schmid jej vyslal na jeviště se slovy „běž tam a něco říkej, oni se stejně budou smát“. A diváci se u Sobotova převyprávěného životopisu opravdu bavili.

. „Jejich partnerství vzniklo přirozeně jako dialog nápadů. Začali s tím v soukromí, teprve pak si jejich kvalit všimli režiséři,“ řekla Kaiserova bývalá manželka, herečka Naďa Konvalinková. Na tehdy ještě liberecké scéně slavil první úspěchy třeba i Luděk Sobota, vznikly tam jeho slavné komické monology. Režisér Schmid jej vyslal na jeviště se slovy „běž tam a něco říkej, oni se stejně budou smát“. A diváci se u Sobotova převyprávěného životopisu opravdu bavili. Mezi opory divadla patřila i Schmidova manželka Jana Synková (zemřela loni v prosinci), která na jevišti Ypsilonky mohla předvést své komediální vlohy. Výčet známých tváří, které Studiem Ypsilon prošly, je ale mnohem delší. Na pódiu excelovali třeba Martin Dejdar, Marek Eben, Petr Vacek nebo Jan Jiráň , menší či větší role během let ztvárnili i Ondřej Havelka, Luděk Sobota, Lenka Termerová, Jiří Štědroň, Miroslav Vladyka, Arnošt Goldflam, Václav Helšus, Ladislav Gerendáš, Jiří Schmitzer, Lilian Malkina či Jaroslava Kretschmerová.

, menší či větší role během let ztvárnili i Ondřej Havelka, Luděk Sobota, Lenka Termerová, Jiří Štědroň, Miroslav Vladyka, Arnošt Goldflam, Václav Helšus, Ladislav Gerendáš, Jiří Schmitzer, Lilian Malkina či Jaroslava Kretschmerová. Kromě šéfa DAMU Tománka se nyní o vedení Studia Ypsilon ucházela i skupina kolem herce Petra Jančaříka a dlouholetého člena souboru Petra Vacka, která ale neuspěla.