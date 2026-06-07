Postava Supergirl spatřila světlo světa v komiksech vydavatelství DC poprvé v roce 1959 díky scenáristovi Ottu Binderovi a kreslíři Alu Plastinovi. Ačkoliv sdílí se Supermanem stejné schopnosti a je jeho biologickou sestřenicí, její původní příběh je mnohem tragičtější.
Zatímco Kal-El (Superman) opustil Krypton jako malé miminko a na zkázu rodné planety si nepamatuje, Kara celých čtrnáct let sledovala, jak kusy jejího domova umírají, a prožila si obrovské trauma, než její loď konečně dorazila na Zemi.
A právě na tomto rozdílu se rozhodl nový snímek stavět. Kara není naivní dívkou v sukýnce, ale cynickou, životem otlučenou mladou ženou, která oslavila své 21. narozeniny a snaží se najít smysl života ve stínu svého slavnějšího bratrance.
Od propadáku z 80. let k televiznímu mainstreamu
Cesta Supergirl na stříbrné plátno byla velmi trnitá. Vůbec poprvé se pokusila dobýt kina v roce 1984, kdy si ji zahrála Helen Slater. Snímek Superdívka, který měl navázat na tehdejší úspěch filmů s Christopherem Reevem, však skončil jako obří komerční katastrofa a schytal zdrcující kritiku za slabé triky a naivní scénář.
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Výraznější úspěch zaznamenala hrdinka až na televizních obrazovkách. V roce 2015 odstartoval seriál Supergirl s Melissou Benoist v hlavní roli, který vydržel běžet celých šest sérií v rámci takzvaného Arrowverse. Seriál si našel stabilní diváckou základnu, avšak trpěl klasickými neduhy televizní produkce spojenými s nízkým rozpočtem.
Krátké filmové bliknutí na lepší časy přišlo v roce 2023 ve snímku The Flash, kde se jako alternativní drsnější Supergirl objevila Sasha Calle. Její verze diváky nadchla, avšak kvůli kompletnímu přepsání filmových plánů studia Warner Bros. byla tato verze uložena k ledu, což dalo prostor pro zbrusu nový začátek v roce 2026.
Od Rodu draka po Aquamana
Režisérské židle se chopil talentovaný australský tvůrce Craig Gillespie, který svými předešlými snímky Já, Tonya a Cruella dokázal, že se silnými a mírně neortodoxními ženskými hrdinkami pracovat umí. Scénář napsala Ana Nogueira, přičemž těsně spolupracovala s autorem předlohy Tomem Kingem, což fanouškům zaručuje věrnost nejlepším komiksovým prvkům.
Otázkou bylo, koho obsadit do role Supergirl. Volba nakonec padla na Milly Alcock, kterou diváci po celém světě znají jako mladou Rhaenyru Targaryen ze seriálu Rod draka. Charismatický belgický herec Matthias Schoenaerts si střihnul roli hlavního záporáka – nemilosrdného mimozemského piráta a vraha, za jehož dopadením se Kara vydává a jedním z největších překvapení filmu je Jason Momoa alias Lobo, cynický, drsný vesmírný motorkář a lovec odměn, který s Karou spojí síly.
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V dalších rolích se objeví dětská hvězda Eve Ridley (jako hrdinčina parťačka Ruthye), David Krumholtz jako Zor-El, Emily Beecham jako Alura In-Ze a v menším cameu se ukáže i nový Superman v podání Davida Corensweta.
Podle zveřejněných trailerů nabídne Supergirl dechberoucí vizuální stránku plnou cizích světů, o kterou se postaral kameraman Rob Hardy a atmosféru vesmírného dobrodružství navíc podtrhne epická hudba od skladatele Ramina Djawadiho (Hra o trůny). Supergirl tak má šanci stát se úspěšným letním hitem, který by mohl zahýbat s návštěvností kin. Do kin mu hraje nejen snaha o zcela nový přístup ke komiksovému žánru, ale i blízkost prázdnin.