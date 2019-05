Superhrdina z močálu. Seriál Bažináč půjde cestou čistokrevného hororu

MOČÁL Tajemný virus zrodil v odlehlých bažinách mocnou bytost, který prahne po pomstě. Seriál Bažináč (Swamp Thing) nabídne jiný přístup než ostatní superhrdinské filmy a seriály - půjde cestou hororu. Proto ho také režíruje i James Wan, který má kromě loňského Aquamana na svědomí i celou řadu hororových filmů. Premiéra prvního dílu seriálu je 31. května.

Abby Arcanová (Crystal Reedová) je novinářka, která dostala za úkol vyšetřit případ neznámého viru, který se šíří z močálů blízko zapadlého městečka v americké Louisianě. Z temných vod se ale postupně dostávají na povrch také nepředstavitelné hrůzy. Jednou z nich je i Bažináč, před virovou proměnou jistý Alec Holland (Andy Bean). Ten má jediný cíl - zničit ty, kteří nakažlivý vir vypustili ven. Když si pro spravedlnost jde sama příroda, tak poteče hodně krve. Připravte se bát.

Pilotní díl seriálu natočil hororový matador James Wan (Sestra, Insidious, Saw). Pod scénářem seriálu jsou podepsaní Gary Dauberman (To, Sestra) a Mark Verheiden (seriál Ash vs. The Evil Dead). Tento tým, který má bohaté zkušenosti z horory, udělal z Bažináče děsivou podívanou. Na tom se shodují i reakce amerických kritiků, kterým byly v předstihu poskytnuty dva díly.



Hrdina s tradicí

Seriál má ale s původním komiksovým Bažináčem společný snad jen vzhled hlavní postavy. Netradičního superhrdinu vytvořili v roce 1971 pro komiksové nakladatelství DC Len Wein a Berni Wrightston. Bažináčem byl nejdříve vědec Alex Olsen, kterého zabije kolega s cílem získat jeho manželku. Olsenovo mrtvé tělo v bažině zmutuje. Bažináč pak svého soka zabije, ale manželce není schopen říct pravdu. Odejde tak zpět do bažiny, kde zmizí v mlžném oparu.



Nová postava si získala sympatie čtenářů a tak se Bažináč v roce 1972 dočkal celé vlastní série. V té změnil identitu právě na Aleca Hollanda, který vystupuje i v seriálu. V komiksu je ale Holland terčem bombového útoku (znovu od vědeckého kolegy) a zachrání se skokem do bažiny. Ta ho ale nenávratně změní. Nový Bažináč byl silnější než předchozí Olsenův a hlavně uměl mluvit lidskou řečí. Svou verzi Bažináčovi legendy pak v osmdesátých letech před čtenáře naservíroval i Alan Moore, patrně nejznámější komiksový scenárista v historii.