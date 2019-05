Superhrdinům zvoní umíráček. HBO po Hře o trůny nasadí další silný seriálový kalibr

LOS ANGELES Jak vyplnit díru po Hře o trůny. Televize HBO potřebuje velký hit. Tím by ale mohli být Strážci (Watchmen), seriálová adaptace jednoho z nejznámějších světových komiksů. Nová ukázka předvádí, že je na co se těšit. Seriál bude jiný než filmová adaptace Zacka Snydera z roku 2019.

Strážci jsou zasazeni do alternativní Ameriky během studené války. Superhrdinové zde existují, ale jsou postaveni mimo zákon a velká část z nich živoří v tajnosti a chudobě. Nezvykle temný a brutální (na poměry ostatních komiksových scenáristů) Mooreho komiks na svých stránkách rozvíjel myšlenky lidského údělu, zašlé slávy nebo pomsty.

Kdo hlídá Strážce? Komiksovou minisérii o dvanácti sešitech vytvořili mezi roky 1986 až 1987 pro komiksové nakladatelství DC scenárista Alan Moore a kreslíř Dave Gibbons. Dílo získalo prestižní Eisnerovu cenu. V letech 2012 a 2017 vyšla pokračování, ale na těch se ani jeden z autorů již nepodílel.

V roce 2009 se Strážce snažil adaptovat do podoby filmu režisér Zack Snyder (Liga spravedlnosti, Úsvit mrtvých). Snímek byl přijat kladně, ale v současné záplavě komiksových filmů je spíše zapomenut. Tím spíše, že i přes kladné recenze se jednalo o komerční propadák. Mimochodem, na Strážcích dělal vědeckého konzultanta známý „fyzik-superhrdina“ James Kakalios (rozhovor ZDE).

Kus poctivé práce

Za novými Strážci stojí jako tvůrce (showrunner) Damon Lindelof. Ten je podepsaný pod seriálovými hity Ztraceni nebo Pozůstalí. Jako scenárista se podílel i na filmech Prometheus (2012), Star Trek: Do temnoty (2013) nebo Světová válka Z (2013).

Podle Lindelofa ale seriál nebude pokračováním Snyderova filmu. „Tento příběh bude zasazen do světa, který jeho tvůrci pracně vytvořili. Ale v tradici díla, které ho inspirovalo, to bude příběh zcela originální. Musí vibrovat seismickou nepředvídatelností na vlastních tektonických deskách,“ napsal Lindelof už loni v květnu na svůj Instagram.

Bude to mít ale dost těžké. Ikona komiksu Alan Moore stojí kromě Strážců například i za Ligou výjimečných, V jako Vendetta nebo nejlepšími kousky Batmana (včetně kultovního Kameňáku). Kromě toho je Moore znám právě velkou nelibostí ke všem televizním a filmovým adaptacím všech děl. Naruší seriáloví Strážci tento trend?

To půjde

Kreslíř Dave Gibbons, výtvarník komiksové předlohy, si myslí, že by se to povést mohlo. „Myslím si, že seriál bude jiný, než si lidé předpokládají. Je totiž vážně originální. Vážně se těším, až ho uvidím na obrazovce. Vždycky jsem odolával myšlence pokračování našeho komiksu, ale to, co Damon Lindelof dělá, to je tomu na hony vzdálené,“ prohlásil Gibbons v nedávném rozhovoru s magazínem Entertainment Weekly.

V rolích hrdinů se diváci mohou těšit na Jeremyho Ironse, Dona Johnsona, Reginu Kingovou nebo Andrewa Howarda.