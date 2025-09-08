Velké písně žijí dál. V 81 letech zemřel Rick Davies, frontman kapely Supertramp

Ve věku 81 let zemřel Rick Davies zakladatel a frontman britské rockové skupiny Supertramp. Autor několika z nejznámějších hitů kapely, která největší slávu zažila v 70. letech, dlouhodobě bojoval s rakovinou, kvůli níž skupina zrušila plánovaný návrat na pódia.
Klávesista a zpěvák Rick Davies z kapely Supertramp | foto: Profimedia.cz

„Dostalo se nám cti znát ho a hrát s ním přes padesát let,“ napsala v nedělním prohlášení skupina, která vyjádřila soustrast jeho manželce Sue Daviesové, jež byla zároveň manažerkou kapely.

Davies začínal jako bubeník, později se začal věnovat hře na klávesy. Kapelu Supertramp založil v roce 1969 a v následujících letech se autorsky podepsal pod písně jako Goodbye Stranger či Bloody Well Right. Supertramp debutovali v roce 1970 bezejmenným albem a v roce 1979 vydali nejznámější desku Breakfast In America,

„Rickova hudba a odkaz nadále inspiruje mnohé a je dokladem toho, že velké písně neumírají a žijí dál,“ uvedla skupina. Davies podle svých spoluhráčů tvořil srdce kapely procítěným zpěvem a bezchybnou hrou na klávesy.

V roce 2015 u něj lékaři objevili myelom, rakovinu krve vznikající v kostní dřeni. Kvůli nutnosti agresivní léčby kapela téhož roku zrušila plánované evropské turné.

