4:36 Oto, odstup! vzkazuje ministrovi poutač pražského Švandova divadla

„Podporujeme stávku zaměstnanců veřejnoprávních médií, vyjádřili jsme se v tomto smyslu jak pro diváky, tak na sociálních sítích. Požadujeme také odstoupení ministra kultury ČR. Situaci bedlivě sledujeme a další kroky zvažujeme,“ vyjádřil se k nápisu pro iDNES.cz ředitel Švandova divadla Daniel Hrbek.
Na nový nápis upozornil už v pátek večer herec Filip Rajmont, když na svém facebooku sdílel selfie s markýzou. „Dneska sice hrajeme Klec bláznů, ale tenhle titul snad bude mít brzo derniéru, tak mu uděláme přednost!“ uvedl k výzvě.
Švandovo divadlo se už minulý týden připojilo k dalším českým scénám, které nesouhlasí se současným směrem ministerstva pod vedením Oty Klempíře. Instituce čelí dlouhodobé kritice kulturní obce i veřejnosti. Asociace nezávislých divadel již dříve kritizovala kroky ministerstva, například novou Státní kulturní politiku nebo nové dotační podmínky, které omezují politická vystoupení na podpořených kulturních akcích.
Na změny podmínek dotačních řízení nedávno poukázalo i několik profesních organizací v kultuře. Vyvolávají podle nich obavy o svobodu tvorby. Pochybnosti provázejí mimo jiné i výběrové řízení na ředitele NG, které bylo jednou zrušeno. Již dříve byl Klempíř opakovaně kritizován na demonstracích. Sám ministr pochybení opakovaně odmítl.
Situace se pak ještě více vyhrotila po říjnovém hlasování ohledně budoucnosti poplatků veřejnoprávním médiím. Členové Činohry Národního divadla vyhlásili minulé úterý stávkovou pohotovost. Požadují okamžité odstoupení ministra kultury Oto Klempíře a ředitelky jeho kabinetu a tiskové mluvčí Barbory Šťastné. Po vládě chtějí, aby projednávaný zákon o zrušení koncesionářských poplatků neprodleně stáhla, uvedli v prohlášení společně s dalšími požadavky.
Kvůli projednávané novele vyhlásili pracovníci České televize a Českého rozhlasu na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Ve stávkové pohotovosti je několik vysokých škol.
Pražské Švandovo divadlo již v minulosti výraznou část své budovy využilo. V roce 2020 takto přes víkend visel na markýze nápis „Black Lives Matter“. Divadlo tak vyjádřilo podporu s hnutím upozorňujícím na nerovnosti mezi menšinami, které získalo na popularitě v souvislosti s protesty okolo smrti Američana George Floyda.
„Jedním z prvních impulsů, proč takový nápis vyvěsit, byla snaha symbolicky podpořit naše americké kolegy, divadelníky, s nimž ve Spojených státech spolupracujeme,“ uvedl tehdy pro iDNES.cz ředitel Daniel Hrbek. Nápis visel na budově tři červnové dny, kdy divadlo nehrálo a mělo tak poutač volný.