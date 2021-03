Sváteční zázraky. Roden, Bohdalová a Kaiser natáčejí Vánoční příběh

PRAHA V těchto dnech režisérka Irena Pavlásková připravuje svůj nový film Vánoční příběh. Hvězdně obsazený film nabídne tradiční lidské příběhy z několika různých úhlů. Premiéru by měl mít letos na podzim.

„S producenty jsme si hodně povídali o pojetí filmu a o tom, jak by měl vyznívat. Měli jsme jasno, že to bude příběh několika hrdinů různých věkových skupin, charakterů i temperamentů. A že to nebude žádná přesládlá limonáda, i když všechno dospěje ke šťastnému konci. Petr Kutáč a David Blümel jsou velmi invenční producenti a spolupráce s nimi je skvělá,“ vysvětlila Irena Pavlásková.



„Dlouho jsme si přáli vytvořit kvalitní komedii a nesklouznout k povrchnosti. A protože máme rádi tvorbu Ireny Pavláskové a její smysl pro humor, oslovili jsme s tímto žánrem právě ji. Její výborná práce na place jen potvrzuje naši volbu,“ dodali producenti Blümel a Kutač.



V hlavních rolích diváci uvidí Karla Rodena, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Lábuse, Oldřicha Kaisera, jaroslava Plesla, Hynka Čermáka, Mášu Málkovou nebo Janu Plodkovou.

Snímek se natáčí v Praze, ale i Jizerských horách. Dotočen by měl být v dubnu. Premiéra je prozatím naplánována na 18. 11. 2021.