‚Své dítě nenecháte živit se prostitucí.‘ Nový Návrat do budoucnosti nikdy nemůže vzniknout, tvrdí jeho autor

LOS ANGELES Magazín Collider vyzpovídal Boba Galea, scenáristu a spolutvůrce oblíbené dobrodružné ságy Zpátky do budoucnosti. Gale vysvětlil, že čtvrtý díl nikdy vzniknout nemůže, ačkoliv by si to producenti a investoři jistě přáli. Od premiéry posledního dílu ságy letos uběhlo 30 let.

První Návrat do budoucnosti (Back to the Future) natočil v roce 1985 režisér Robert Zemeckis (Let, Spojenci). Zemeckisův osobní projekt o cestování časem se ale k překvapení všech stal kasovním trhákem a nejvýdělečnějším americkým filmem roku 1985. Snímek vydělal celosvětově více než 381 milionů dolarů a to při velmi skromném rozpočtu 19 milionů. Dnes se Zpátky do budoucnosti těší kultovnímu statusu a velmi početné skupince oddaných fanoušků. V roce 1989 a 1990 vznikla ještě další dvě pokračování.

Jako tvůrce ságy je uváděn kromě Zemeckise uváděn i scenárista Bob Gale (Interstate 60, Ojetá auta). Ten se rozhovořil pro internetový magazín Collider.



„Naší trilogií jsme odvyprávěli ucelený příběh. Kdybychom chtěli natočit další díl, musel by tam být i představitel hlavní role Michael J. Fox. Tomu je těď 64 let a má parkinsonovu chorobu. Takového bychom Martyho určitě nechtěly. A já zase nechci Zpátky do budoucnosti bez Martyho,“ popisoval možnost návratu ságy Bob Gale.



„Kdybychom to udělali s někým jiným, tak by to všichni jen srovnávali s originálem. Takových pokračování už jsme viděli mnoho. Rozhodně bychom nechtěli natočit film, který by šel jen po penězích diváků. Svoje dítě bychom rozhodně nenechali živit se prostitucí,“ dodal.



Na vině jsou i smluvní důvody. „Máme se Spielbergem a produkční společností Amblin entertainment psanou dohodu, že pokračování nikdy nemůže vzniknout bez našeho svolení. Proto se to nikdy nestane,“ vysvětlil Gale.

Vypadá to tak, že si fanoušci ságy musí na výlet DeLoreanem s Martym McFlyem a doktorem Emmettem Brownem (Christopher Lloyd) nechat zajít chuť.