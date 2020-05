Svědectví přímo z Gileádu. Pokračování Příběhu služebnice už vyšlo i v češtině

PRAHA V úterý 26. května vyšlo dlouho očekávané pokračování knižního bestselleru Příběh služebnice i v češtině. Kniha vyhrála nejprestižnější světové knižní ocenění ještě před vydáním.

Děj nové knihy nazvané Svědectví (The Testaments) se odehrává o patnáct let po ději první knihy, která končila dramatickým momentem, po kterém čtenáři nevěděli, zda je Freda ještě vůbec naživu. Na rozúzlení si museli počkat dlouhých 35 let. Příběh Svědectví se ale soustředí na tři ženy, tři silné hrdinky v antiutopickém světě, jenž nezná slitování.

„Drazí čtenáři, vše, na co jste se mě ptali ohledně Gileádu a jeho fungování, sloužilo jako inspirace pro tuto knihu. Tedy skoro vše. Jako další inspirace mi sloužil svět, v němž žijeme,“ napsala Atwoodová loni v září v oficiálním prohlášení, které zveřejnil nakladatel Penguin Random House.



Kniha vzbudila velká čtenářská očekávání, když ještě před svým vydáním vyhrála Man Bookerovu cenu, nejprestižnější knižní ocenění. „Atwoodová sama sobě nasadila vysokou laťku, ale v této knize přelétá vysoko nad ní. Nemohu se dočkat, až si to všichni budou moci přečíst,“ sdělil o knize loni v září Peter Florence, člen poroty. Mimochodem, Atwoodová byla na cenu navržena již pošesté a podruhé ji vyhrála.

Předchozí knihu Příběh služebnice vydala Margaret Atwoodová v roce 1985. Z knihy se brzy stal bestseller - jen výtisků v anglickém jazyce se prodalo 8 milionů kusů