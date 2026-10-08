Akademie Kanaďanku ocenila „za její odvážné a nápadité dílo, které v hravém dialogu s klasickou tradicí vytvořilo nové formy současné literatury“.
Anne Carsonová využívá antické mýty a literaturu a vkládá je do moderního kontextu. „Směs obou dává jejímu psaní ohromnou energii. Nikdo nepíše jako ona. A nikdo by si to podle mě ani netroufl,“ řekl o vítězce člen akademie Steve Sem-Sanberg.
Autorka téměř dvou desítek knih podle akademie předvedla zmíněnou syntézu například v knize z roku 1998 Autobiography of Red: A Novel in Verse (česky vyšla v roce 2025 jako Autobiografie rudé), která vychází z úryvků řecké antické básně ze šestého století před Kristem. Akademie vyzdvihla také knihy The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos z roku 2001 (v českém překladu vyšla v roce 2020 jako Krása manžela) či Nox z roku 2010.
Básnířka a literární vědkyně Anne Carsonová se narodila 21. června v 1950 v Torontu. Na střední škole ji učitel latiny seznámil s jazykem a světem starověkého Řecka a dával jí soukromé hodiny. Absolvovala řecká studia na Torontské univerzitě a v roce 1981 získala doktorát.
Od roku 1979 vyučovala klasické jazyky na univerzitách v USA a Kanadě. Překládala Eurípida, Sofokla, Aischyla či Sapfó.
„Autorka nestaví do popředí svou poetiku, její texty spíše vyzařují vědomí toho, co je podstata umění a hlavně jaký to má vztah k lidskému životu,“ charakterizoval její vlastní dílo v rozhovoru pro webový portál ČT art básník, překladatel a literární kritik Tomáš Gabriel.
Letošní týden Nobelových cen ve Stockholmu tak navázal oznámením jména laureáta ceny za literaturu. Literární experti ani bookmakeři se předem neshodovali na tak výrazném favoritovi, jakým byl loni oceněný maďarský spisovatel László Krasznahorkai.
Mezi favority se v odhadech webů věnovaných literatuře dlouhodobě pohybují například čínská spisovatelka Cchan Süe, Japonec Haruki Murakami či Američan Thomas Pynchon. Experti často hovoří také o Kanaďance Margaret Atwoodové, mexické autorce Cristině Riveraové Garzaové, Američance Siri Hustvedtové a řadě dalších spisovatelů.
Akademie v posledních letech pravidelně střídá mužské a ženské laureáty a často spíše než po jménech známých široké veřejnosti sahá k méně známým autorům.
Nominovat autory na Nobelovu cenu mohou členové akademie, univerzitní profesoři literatury nebo předchozí nositelé ceny. Jméno vybírá osmnáctičlenná akademie složená ze spisovatelů, lingvistů či historiků.
Laureáti Nobelových cen vedle prestiže, která je s oceněním spojena, získají diplom, medaili a v každé kategorii i finanční odměnu 12 milionů švédských korun (25,9 milionu Kč). Tento týden již byly uděleny ceny za fyziologii a lékařství, za fyziku a za chemii. Na čtvrteční ocenění naváže v pátek patrně nejsledovanější cena za mír a v pondělí sérii uzavře cena za ekonomii.