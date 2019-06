Švédská metalová kapela Sabaton mává českou vlajkou. V novém videoklipu ukazuje záběry z Plzně

PLZEŇ Populární kapela Sabaton zveřejnila klip k singlu Great War ze stejnojmenného nového alba. Ve videu jsou záběry na letošních Slavností svobody v Plzni, kterých se kapela zúčastnila. Zpěvák Joakim Brodén má švédsko-české občanství. Kapela již dříve vydala dvě písně věnované Čechům.

Celé album The Great War je věnováno hrdinským skutkům a bitvám za první světové války. Sabatoni, jak se jméno kapely familiárně počešťuje, paradoxně do klipu nasadili záběry z plzeňských Slavnostní svobody (kde kapela také vystupovala), který oslavoval konec světové války druhé. Kapela na záběrech sleduje vojenskou přehlídku a mává vlajkami. Zbytek videoklipu tvoří pohledy na různá koncertní vystoupení a do zákulisí kapely.



Výrazným prvkem kapely je její energetický frontman Joakim Brodén. Ten má po matce kromě švédského i české občanství, čehož využili fanoušci, kteří ho dvakrát nominovali do ankety Český slavík. V roce 2016 se sice umístil na pátém místě, ale hned rok na to byl kvůli změně pravidel vyřazen. „Podmínkou zařazení do ankety bylo dosud pouze české občanství. Letos jsme tuto podmínku v pravidlech rozšířili o fakt, že také působí na české hudební scéně jako scéně mateřské,“ okomentovali tehdy situaci pořadatelé.



Skupina má ve svém repertoáru dvě písně, které se dotýkají Čechů. Skladba 1648 z alba Carlolus Rex (2012) vypráví o tom, jak na konci třicetileté války obléhalo prahu švédské vojsko generála Königsmarcka. Studenti se zbraněmi hájili Karlův most, aby se Švédi nedostali na druhou stranu. Píseň Far From the Fame (Daleko od slávy) z alba Heroes (2014) je věnována leteckému maršálovi Karlu Janouškovi, kteří se v řadách Britského královského letectva postavil nacistům. Válečnému hrdinovi se slávy nedostalo, komunisté ho odsoudili k těžkému žaláři.

V rámci koncertního turné, které vypukne 17. ledna první zastávkou ve švýcarském Curychu, se podívají i do Prahy. Dne 26. ledna je v O2 areně doprovodí jejich krajani Amaranthe a finská kapela Apocalyptica.