Svět bez ikonické kapely. Film Yesterday ukazuje neutuchající sílu písní The Beatles.

Britský film Yesterday, za kterým stojí oscarový režisér Danny Boyle a scenárista úspěšných komedií Richard Curtis, ukazuje neutuchající sílu písní skupiny The Beatles. V komedii plné hudby a dialogů, ve kterých se objevují citace z textů legendární liverpoolské kapely, ztvárnil jednu ze stěženích rolí jeden z nejpopulárnějších zpěváků současnosti Ed Sheeran. Snímek s poselstvím, že „svět bez Beatles by byl o dost horší“, dorazí do českých kin 27. června.

Hrdinou příběhu je neúspěšný písničkář Jack (Himesh Patel), v jehož talent věří pouze jeho manažerka a kamarádka Ellie (Lily Jamesová). Jack chce opustit muziku a vrátit se do zaměstnání, ale zranění po nehodě s autobusem změní jeho život. Po uzdravení zabrnká na kytaru Yesterday od Beatles a nestačí se divit reakcím svých přátel, kteří se chovají, jako by jednu z nejznámějších písniček všech dob slyšeli poprvé v životě. Při hledání na internetu zjistí, že pro okolní svět Beatles nikdy neexistovali. Využije tedy příležitosti a toho, že zná jejich písně, a vydává se za jejich autora. A to s takovým úspěchem, že i slavný Ed Sheeran, hrající ve filmu sebe sama, vezme Jacka jako předskokana na své turné, kde zjistí, že Jack je mnohem talentovanější než on.



„Jeden z našich producentů za mnou přišel s nápadem Jacka Bartha s příběhem o muzikantovi, který si pamatuje hudbu Beatles ve světě, kde si na ni nikdo jiný nevzpomíná,“ uvedl Curtis. „Ten nápad jsem si zamiloval, ale v ten moment jsem jim řekl, že si ten scénář přečíst nechci... asi jsem to chtěl naťuknout sám. Šel jsem pryč a na základě tohohle jednoduchého, leč brilantního nápadu, jsem film sám napsal. Takže zatímco tahle mimořádná myšlenka pochází od Jacka, scénář a tvar toho příběhu jsou mé,“ dodal.

Film o celosvětovém hudebním podvodu ukazuje i drsné zákulisí showbusinessu, kde je pro manažery a producenty umělec jen ‚produkt‘, na kterém je potřeba vydělat co nejvíce peněz. Tento svět zobrazuje chladná americká agentka Debra v podání vítězky ceny Emmy Kate McKinnonové. Představitel Jacka Himesh Patel získal roli po konkurzu, na který podle Curtise „přišla spousta velmi dobrých herců, kteří neuměli zpívat, a spousta velmi dobrých zpěváků, kteří neuměli hrát“. Malik uspěl přednesem písně Back in the USSR.

„Jakmile začal zpívat, věděl jsem to. Měli jsme na tuhle roli další, na pohled vhodnější kandidáty, ale v tu chvíli jsem věděl, že je to on. Bylo to jako bych tu písničku, písničku, kterou miluju, nikdy předtím neslyšel. Přivlastnil si ji. Měl k písním od Beatles naprostý respekt, ale zároveň byl při nich svobodný. Bylo to, jako byste tu písničku slyšeli poprvé,“ sdělil Curtis.

Režisér Danny Boyle získal Oscara za Milionáře z chatrče a natočil kultovní Trainspotting a jeho pokračování. Scenárista Curtis je zase podepsaný pod úspěšnými romantickými komediemi jako Čtyři svatby a jeden pohřeb, Notting Hill nebo Láska nebeská.