,Svět je připraven na homosexuálního superhrdinu.’ Marvel začíná cílit na menšiny

LOS ANGELES Společnost Marvel naznačuje, že se ve svých dalších filmech zaměří i na osoby jiné sexuální orientace. Chystaný film Eternals má jako jednu z hlavních postav mít gay superhrdinu. Toho ztvární otevřeně homosexuální herec

Podle Victorie Alonsové, členky výkonné rady společnosti Marvel, je svět připraven na homosexuální superhrdiny. Právě společnost Marvel byla v minulosti často kritizována kvůli svému nedostatku diverzity. Tu rasovou vyřešil loňský film Black Panther, který se odehrává v Africe a herci jsou převážně tmavé barvy pleti. Silnou ženskou superhrdinku zase obstarala Captain Marvel, která nyní řádí i v českých kinech. Zbývají tedy menšiny.

Snímek Eternals pojmenovaný podle stejnojmenného superhrdinského týmu by měl být vesmírnou akcí zhruba ve stylu výše zmíněné Captain Marvel. Režie projektu se ujala Chloé Zhaová (Jezdec, Songs my Brothers Taught Me). Jeden ze členů Eternals (možná samozřejmě sám vůdce, takzvaný Prime Eternal) by měl podle dostupných informací být homosexuální. Pochopitelně také ztvárněný hercem stejné sexuální orientace.

Koncem června oznámil prezident Marvleu Kevin Feige, že se fanoušci otevřeně homosexuálního hrdiny dočkají. Ačkoliv jsou superhrdinské filmy od Marvelu kritikou vnímány mezi vší konkurencí nejlépe, rozhodně v zavádění novot nejsou první. Ve filmových X-menech (komiksy jsou od Marvelu, ale filmová práva vlastní studio Fox) byli homosexuální postavy ztvárněné homosexuálními herci - Ianem McKellenem, Elen Pageovou nebo Annou Paquinovou. V komiksové stáji DC je zase gay superhrdina Flash, kterého ztvránil Ezra Miller, taktéž přiznaný homosexuál.