Svět knihy vyhlásil sbírku na autory a nakladatele. Čtením ji podpoří čeští spisovatelé

PRAHA Organizátoři festivalu Svět knihy Praha, který musel být kvůli pandemii koronaviru zrušen, se rozhodli zprostředkovat autorská čtení vybraných českých spisovatelů alespoň prostřednictvím online přenosů. Cílem je též vybrat prostředky na podporu knižního trhu nebo věnovat knihy vybraným subjektům.

„V době, kdy se smutkem sledujeme, jak se celý knižní obor ze dne na den dostal vlivem zrušených akcí, zavřených knihkupectví a dalších omezení do zcela kritické situace, prodej knih klesl na minimum a řadě nakladatelství hrozí zánik, jsme se rozhodli uspořádat sbírku na podporu knižního oboru,“ řekl ředitel veletrhu Radovan Auer.

Organizátoři se rozhodli založit sbírku prostřednictvím platformy Donio, kde mohou čtenáři přispět na své oblíbené spisovatele nebo nakladatelství. Sbírka je součástí iniciativy #kulturažije. Do iniciativy se prozatím zapojily především jednotlivé umělecké soubory a divadla.

Zároveň budou sbírkou na Mall.tv odvysílána ve třicetiminutovém formátu čtení vybraných českých spisovatelů. Projekt startuje ve středu 8. dubna ve 14:00.

TERMÍNY AUTORSKÝCH ČTENÍ NA MALL.TV 8.4. Radka Denemarková

9.4. Michal Viewegh 10.4. Josef Pánek 11.4. Pavla Horáková 12.4. Petra Hůlová 13.4. Petr Borkovec 14.4. Petra Soukupová 15.4. Petr Stančík 16.4. Bianca Bellová

„Výtěžek ze čtení autorů využijeme dvěma způsoby. Polovina částky bude určena samotným autorům, druhá polovina poputuje na nákup knih českých spisovatelů a knih z produkce menších nakladatelů, které současná situace ohrožuje nejvíce. Knihy budeme následně distribuovat seniorům, dětem v ústavní péči nebo například osamělým lidem v karanténě,“ vysvětlil Radovan Auer záměr, jak konkrétně s obnosem získaným ze sbírky naloží.

Zastavené finanční toky

Představenstvo Svazu českých knihkupců a nakladatelů definitivně rozhodlo o zrušení letošního ročníku festivalu Svět knihy Praha na začátku dubna. Od původního plánu přesunout Svět knihy na podzim upustilo představenstvo poté, co zvážilo současný vývoj.

„V těchto týdnech a měsících bojuje náš obor doslova o přežití. Bez výrazné a rychlé pomoci státu se zhroutí maloobchodní síť a následně to bude mít dominový efekt na nakladatele. Projevuje se to už nyní, kdy se finanční toky v oboru prakticky zastavily. V této chvíli proto nelze odhadnout, v jaké budou potenciální vystavovatelé na podzim kondici a jestli by výdaje spojené s veletrhem chtěli nést. Vedle toho chceme být solidární s knihkupci, kterým by veletrh vzal část tržeb v době, kdy se snad konečně začnou vzpamatovávat z útlumu. Budou potřebovat doslova každou korunu,” uveřejnilo představenstvo své důvody na facebookovém profilu události Svět knihy. Letošní ročník měl být věnován Polsku a polským autorům.



Kup knihu

Nejedná se o jedinou akci, jejímž cílem je pomoci jednotlivým nakladatelstvím. Moravská zemská knihovna v Brně spolu se Sdružením knihoven ČR a krajskými knihovnami vyzývá čtenáře k nákupu knih přímo přes e-shopy oblíbených nakladatelství. K tomu vyzvali i jednotliví autoři, překladatelé či ilustrátoři. Reagovali tak na situaci, kdy někteří knižní distributoři rozhodli o zastavení plateb třetím subjektům. Tedy i jednotlivým nakladatelům. Ti díky tomu přišli o část hotovosti, což pro ně a též pro jednotlivé autory a další osoby knižního trhu může být likvidační.

„Zároveň se obracíme na širokou veřejnost: podělte se s námi o své nové knižní úlovky na sociálních sítích prostřednictvím fotografií nebo videí. Pochlubte se, co jste si koupili, a připojte se k naší výzvě použitím hashtagu #kupknihu. Přispět můžeme každý!” uvedla Moravská zemská knihovna.

Čtení s knihkupectvím Martinus

Projekt online čtení má také internetové knihkupectví Martinus. Každý večer zveřejňuje na svém YouTube kanálu videa, v nichž známé osobnosti předčítají dětem pohádku. Jako první se štafety ujal šéfredaktor časopisu Respekt Erik Tabery, následoval jej spisovatel Ladislav Zibura či herec Lukáš Hejlík.