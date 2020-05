Svět uvidí Adélu a Ebena. Unikátní filmová přehlídka na internetu nabídne to nejlepší ze světových festivalů i české klasiky

PRAHA V pátek 29. května bude na YouTube spuštěna unikátní filmová přehlídka s názvem We Are One: A Global Film Festival, jejíž program společně vytvořilo více než dvacet předních festivalů. Karlovy Vary přispěly restaurovanou komedií Adéla ještě nevečeřela, Plovárnami Marka Ebena nebo populárními znělkami.

Iniciátory desetidenní akce jsou pořadatelé newyorského festivalu Tribeca, kteří hledali cestu, jak by mohly světové přehlídky i v době koronavirové krize zůstat v kontaktu se svými příznivci. Zároveň je cílem tohoto podniku získat od diváků dobrovolné příspěvky a podpořit organizace, které zmírňují následky pandemie.

Do tvorby programu se zapojily věhlasné festivaly včetně Cannes, Benátek a Berlína a nechybí samozřejmě ani ten karlovarský. Pořadatelé lákají na více než stovku filmů od archivních cenností až po novinky: světových premiér bude celkem 13, k tomu přehlídka nabídne také 31 online premiér a pětici světových online premiér. Dlužno dodat, že většinu světových premiér dodal pořádající festival Tribeca a jedná se o krátké filmy (což jim samozřejmě nijak neubírá na kvalitě). Nové celovečerní snímky si ovšem festivaly přece jen nechávají až na plnohodnotné uvedení v kinosálech.

Rozhovory se Soderberghem či Coppolou

Neznamená to, že by diváci přehlídky We Are One na YouTube neměli na výběr množství cenných, či alespoň zábavných titulů. Krátkých hraných filmů nabízí přehlídka celkem 57 a k tomu 15 krátkých dokumentů, celovečerních hraných filmů různého stáří bude 23 a celovečerních dokumentů osm. Součástí programu jsou také záznamy besed s filmaři. Berlinale, které se stihlo uskutečnit ještě před karanténou, dodalo dokonce letošní rozhovory s Angem Leem a Hirokazuem Kore-edou. Festival v Cannes přispěl rozhovorem s čínskou herečkou Čang C’-i. Dalšími hosty besed jsou Jane Campionová, Pong Čun-ho, Guillermo del Toro, Steven Soderbergh či Francis Ford Coppola.

Přehlídka nabízí i několik programů využívajících virtuální realitu, jako je krátký kanadský dokument Traveling While Black z roku 2019.

Pro celovečerní filmy řada festivalů sáhla do programu svých nedávných ročníků, jako například festival v Benátkách, který poskytl dokumentární esej Giorgia Ferrera Beautiful Things z roku 2017 a komediální drama thajského režiséra Nawapola Thamrongrattanarita Mary Is Happy, Mary Is Happy z roku 2013.

Některé festivaly ale zašly ještě mnohem hlouběji do historie. Berlinale například nabízí film Ulrike Ottingerové Bildnis einer Trinkerin z roku 1979, portrét dvou žen z různých sociálních vrstev, které unikají realitě pomocí alkoholu. A londýnský filmový festival zve diváky dokonce na němý dokumentární snímek Johna Noela The Epic Of Everest z roku 1927.

Příležitost k setkání s Furiantem

Karlovarský festival se k přehlídce připojil připomínkou digitálního restaurování československého filmového dědictví, na němž se podílí: do programu vybral detektivní parodii Oldřicha Lipského Adéla ještě nevečeřela z roku 1977. „Organizační tým MFF KV vyslyšel volání původců myšlenky festivalu We Are One: A Global Film Festival po obsahu spíše lehčího, pozitivně laděného charakteru, který by divákům na celém světě v dané závažné situaci přinesl kýžené rozptýlení,“ uvádějí karlovarští pořadatelé ke svému výběru, do nějž zahrnuli též sestřih Plováren Marka Ebena a kompletní soubor černobílých festivalových znělek.

Vary dodaly i výběr krátkých filmů ze sekce První podání, mj. snímek Furiant Ondřeje Hudečka, jenž získal v roce 2016 cenu za režii na festivalu Sundance.