Světová muzea porušují vyváženost zastoupení pohlaví. Mezi vycpanou zvěří převládají samci

Londýn/Praha Světová muzea zásadním způsobem porušují vyváženost zastoupení pohlaví mezi sbírky vycpaných zvířat. Je v nich totiž příliš málo samiček. Takové jsou závěry studie zaměřené na ověření rovného přístupu k oběma pohlavím ve světových přírodovědných muzeích, kterou zveřejnila agentura AFP.

„Pokud budeme přehlížet samičky, nezískáme úplný obraz života,“ postěžovala si Natálie Cooperová z londýnského přírodovědného muzea, jedna z autorek studie. „Předpokládali jsme, že zjistíme určité upřednostňování samečků. Protože vědu dělají lidé a lidé si sebou nesou hluboce zakořeněné upřednostňování mužského pohlaví,“ konstatovala pro AFP.

Studie zkoumala téměř 2,5 milionu exponátů v přírodovědných muzeích v Londýně, Paříži, New Yorku, Washingtonu a Chicagu. A zjistila, že pouze 40 procent vystavených exponátů vycpaných ptáků byly samičky. A alarmující je podle autorů studie také zjištění odborného časopisu Proceedings of the Royal Society B, podle něhož se samičky podílejí obzvlášť nízkým zastoupením na množství vycpaných exponátů špačků (bezmála 10 procent), netopýrů (rovněž asi 10 procent) a také ovcí a lasiček (24 procent).



Agentura však upozorňuje, že u řady druhů mohou být samci větší nebo silnější, což usnadňuje jejich vyhledávání a odchyt. „Lovci tak s větší pravděpodobností cílí na ně,“ souhlasí Cooperová. „Je tedy důležité, aby se zaměřovali i na menší samičky,“ dodává.



Autoři studie požadují, aby přírodovědná muzea v budoucnu k výběru exponátů přistupovala vyváženě. Jedině tak podle nich dosáhnou potřebné hodnověrnosti vědecké práce a zvýší povědomí o biodiverzitě.