Systém musí fungovat jako celek. Kina svedou osudovou bitvu

PRAHA V celém světě a samozřejmě i v Česku se letos bude rozhodovat o tom, kde v budoucnu uvidíme většinu filmů. Bitva, kterou o své diváky povedou kina, bude tvrdá, nikoliv však předem prohraná.

Pandemie vysála diváky z kin a vehnala je do otevřené náruče streamovacích platforem: taková je realita přelomu let 2020/21. Letošek má ukázat, zda a v jaké kondici biografy masivní výpadek přežily, jestli budou diváci ochotní se do nich vrátit a zda jim producenti a distributoři znovu exkluzivně svěří své zboží.

Podstatné věci se odehrají zejména na americkém trhu, který ovšem do značné míry ovlivňuje i zbytek světa. České multiplexy se bez amerických trháků neobejdou a bez fungujících multiplexů zase nepřežijí ani malí artoví distributoři: systém musí fungovat jako celek. Zároveň je nepochybné, že situace českých kin bude stejně jako na přísunu atraktivních filmů záležet na podpoře, které se jim dostane, a na inovacích, kterých budou jejich provozovatelé schopni.



Velké pozdvižení způsobilo rozhodnutí společnosti Warner Bros. uvádět všechny premiéry kromě kin také na platformě HBO Max, která má být během roku 2021 přístupná i v Evropě. Už letos o Vánocích takový osud potkal snímek Wonder Woman 1984; soudě podle hodnocení filmu fanoušky ušetřilo streamování divákům ještě větší zklamání, které by přišlo v kinosálech. Dříve či později však nepochybně dojde i na film, který souběžnou distribucí opravdu utrpí. O svém sci-fi snímku Duna si to rozhodně myslí režisér Denis Villeneuve, který proti rozhodnutí Warner Bros. hlasitě protestuje.

Přidává se k němu i společnost Legendary Entertainment, jež Dunu z velké části produkovala, a osud filmu, který má mít premiéru 1. října, tak prý ještě není docela zpečetěn. Sama společnost Warner Bros. také svou strategii prezentuje jako překlenovací a některé zvlášť atraktivní tituly, jako je třeba nový Batman, rovnou přesunula až na rok 2022, kdy (možná) budou kina zase naplno ve hře a mohla by se jim vrátit i premiérová exkluzivita.

Letos nicméně budou streamovací platformy nepochybně dále posilovat. Další velký hráč Disney shání diváky pro svůj kanál Disney+ a nabídne jim třeba očekávané marvelovské série; zároveň ještě porostou ambice značek, které kina nikdy nepotřebovaly, tedy Netflixu, Amazonu či původní tvorby HBO. Online distribuce si své výdobytky sotva nechá jen tak vzít, kina tedy budou muset nabízet natolik výlučné zážitky, aby si i do nich diváci znovu našli cestu. Třeba se ale ukáže, že je takovým zážitkem samo společné sdílení filmu.

V každém případě se v roce 2021 bude tím či oním způsobem snažit k divákům dostat řada předem ohlášených filmů a také těch, které musely svou premiéru přeložit z letoška. Ze světových atrakcí to bude třeba bondovka Není čas zemřít (jejíž odsunutí knokautovalo britský řetězec kin Cineworld, druhý největší na světě). Česká kina a pravděpodobně také karlovarský festival s ročním zpožděním uvedou film Zátopek, představit divákům by se měl též nejdražší český film Jan Žižka. Mezi slibnými tituly, jejichž premiéra se příští rok očekává, je například také snímek Il Boemo režiséra Petra Václava, který vypráví příběh hudebního skladatele a pražského rodáka Josefa Myslivečka.