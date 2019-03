Festival Sziget zdražuje vstupné. Zahrají na něm i The National či Johnny Marr

Hudební festival Sziget, kteý se uskuteční ve dnech 7. až 13. srpna na ostrově Óbudai uprostřed maďarského hlavního města, oznámil další várku účinkujících letošního ročníku včetně zbývajících jmen headlinerů. Zároveň ode dneška zvyšuje vstupné v některých kategoriích.

Hlavním nově oznámeným jménem jsou The National, kteří patří mezi historicky nejúspěšnější americké hudební skupiny. Na svém kontě mají sedm alb, z nichž hned čtyři zařadil magazín NME na seznam TOP 500 alb všech dob. Pětičlenná formace získala řadu ocenění, mezi kterými ční například Grammy 2017. The National se na Szigetu 2019 představí jako hlavní hvězda v sobotu 10. srpna.

K dalším headlinerům patří držitel Grammy za elektronickou hudbu Mura Masa a také miláček dámského publika, zpěvák a klavírista Tom Odell. Pamětníky vzniku indierockové hudební scény nepochybně potěší mezi účinkujícími jméno stylotvorného kytaristy Johnnyho Marra, spoluzakladatele kultovní britské skupiny The Smiths, který je v současné době na sólové dráze.

Mezi dalšími zajímavými účinkujícími budou například vycházející anglická hvězda Grace Carterová, která v roce 2018 vydala debutové EP a prorazila s hitem Why Her Not Me, psychedelické rockové trio z Texasu s názvem Khruangbin nebo elektronické synthpopové duo Honne’s.

Ti všichni doplní programovou soupisku letošního Szigetu, na níž nejvíce září jména Foo Fighters, Ed Sheeran, Florence + The Machine, Post Malone, Twenty One Pilots, The 1975, Richard Ashcroft, Franz Ferdinand, James Blake, Kodaline, Chvrches nebo Jungle.

Vstupenky se zdražují

Přestože festival zatím zveřejnil jen část programu, fanoušci podle pořadatelů projevují extrémní zájem o vstupenky. Například hned na první den festivalu jsou již jednodenní vstupenky vyprodány, takže Eda Sheerana a další umělce, kteří vystupují ve středu 7. srpna, už bude možné vidět pouze s permanentkou. K dispozici jsou tří-, pěti- a sedmidenní v aktuálních cenách 209, 289 a 329 eur, přičemž jejich finální cena po další vlně zdražení bude ještě o deset eur vyšší.

Festival Sziget se letos uskuteční již posedmadvacáté. Nabídne více než 200 koncertů a stovky vystoupení divadel a dalších umělců z celého světa na více než padesáti místech celého areálu, jehož denní kapacita je přes 85 tisíc návštěvníků. Více informací na www.szigetfestival.com/cz.