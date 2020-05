Tajemný učitel lektvarů. Rowlingová zveřejnila, jak přišla na jméno profesora Snapea

Když Harry Potter přijel poprvé do Bradavic, ředitel Zmijozelu nevynechal jedinou příležitost, kdy může malého Pottera zesměšnit. Později se ukáže, že Snapeova zášť sahá hluboko do minulosti, kdy s Potterovým otcem Jamesem bojoval o srdce jisté Lily Evansové. To, že se z dívky nakonec stala Potterová, Snape těžko rozdýchával.

Přesto má ale tento na první pohled tyran, který navíc vlastní hůlkou zabil ředitele Albuse Brumbála, hrdinskou duši. Na úplném konci se vše zjeví v pravém světle a i Harrymu dojde, kým vlastně Severus Snape byl.



I když poslední kniha série, román Harry Potter a Relikvie smrti, vyšla v roce 2007, spisovatelka J. K. Rowlingová dodnes některé věci musí dovysvětlovat. Někdy tím dokonce fanoušky poštve proti sobě, jako v roce 2014, kdy při vysvětlování vztahů Rona a Hermiony jakoby mimochodem prohlásila, že to byla chyba.

Odhalení původu Snapeova jména ale podobné vášně určitě nevzbudí. „Kolem této cedule se jménem ulice jsem chodila každý den do práce, když jsem ještě žila ve čtvrti Clapham na jihu Londýna. Po vydání knihy jsem místo znovu navštívila a v tu chvíli mi došlo, proč se mi do hlavy vloudilo jméno Severus jako vůbec první možnost pro Snapea,“ napsala spisovatelka na Twitter.

Real Harry Potter inspiration alert: I walked past this sign every day on my way to work when I was living in Clapham . Much later - post-publication - I revisited the area & suddenly realised THIS was why 'Severus' had leapt into my head when thinking of a 1st name for Snape. pic.twitter.com/q5wzsQb3m9