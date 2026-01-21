Návrat Velkého Vonta. Konec Foglarovy trilogie zamířil do novinových stánků

Několik let sedával Jaroslav Foglar na lavičce nedaleko Karlova mostu. Pro psaní nové knihy si našel klidné místo, na dohled od jedné z dávných kluboven jeho skautského oddílu. Na lavičku u hřiště docházel několik let, dětské halekání ho zjevně nerušilo, protože výsledkem několikaleté práce byl nejtlustší rukopis, jaký kdy napsal, Tajemství Velkého Vonta, vepsaný do několika školních sešitů A4.

„O Jestřábovi víme, že mnoho svých knih chodil psát do pražských ulic a parků. Zde nabíral nejvíc inspirace, chytal nápady a skládal osudy svých hrdinů,“ popisuje Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara. Nejinak tomu bylo i s románem Tajemství Velkého Vonta, do jehož napsání se pustil v 70. letech, kdy byla pramalá pravděpodobnost, že by mohl vyjít.

Všechny díly stínadelské trilogie Jaroslava Foglara totiž nemají společné jen hlavní hrdiny, legendární klub Rychlých šípů, ale i to, že si na vydání kvůli totalitním režimům musely dlouhá léta počkat.

Zatímco Záhada hlavolamu čekala na knižní vydání pět let, druhý díl, Stínadla se bouří, 23 let a poslední, třetí díl, Tajemství Velkého Vonta, psal Foglar rovnou do šuplíku. Tam si na vydání počkal 13 let, do roku 1990. Román vyšel jako součást knihy Dobrodružství v temných uličkách. V závratném nákladu 120 000 výtisků.

Teď vychází Tajemství Velkého Vonta v novém vydání a k dostání bude stejně jako předcházející svazky nové edice Foglarova díla na novinových stáncích. Kniha bude v prodeji do neděle 1. února. Poté ji v pondělí vystřídá další román z edice Hoši od Bobří řeky.

V závěrečném díle Stínadelské trilogie pomáhají Rychlé šípy Velkému Vontovi, hlavě stínadelských Vontů. Ten přišel o legendární hlavolam – ježka v kleci. Pátrají po dávné události, která s ním souvisí. Foglar rozepsal i díl čtvrtý, ten ale zůstal pouhým torzem. I třetí svazek vychází s ilustracemi Marko Čermáka.

