Takovou tchyni nechcete. Meryl Streepová je v nových Sedmilhářkách správně nesnesitelná

MONTEREY/PRAHA Sedmilhářky (Big Little Lies) jsou zpět - ještě ulhanější, více intrikující a sarkastické. Jedním z největších taháků seriálu je populární herečka Meryl Streepová v roli matky Perryho (Alexander Skarsgård). První díl druhé série měl premiéru 9. června. Text obsahuje vyzrazení částí děje první série Sedmilhářek.

Fenomén Komediálně-dramatický seriál Sedmilhářky na motivy stejnojmenného bestselleru Liane Moriartyové vzal televizní obrazovky útokem. První série si odnesla čtyři Zlaté glóby a tři televizní ceny Emmy.



Madeleine Mackenziová (Reese Witherspoonová), Jane Chapmanová (Shailene Woodleyová), Bonnie Carlsonová (Zoë Kravitzová), Celeste Wrightová (Nicole Kidmanová) a Renata Kleinová (Laura Dernová) zdárně přežily první sérii. Života si dokonce užívají. To ale jen do chvíle, kdy do městečka Monterey přijíždí Mary-Louise (Meryl Streepová), tchyně Celeste a matka Perryho. Mary-Louise nevěří, že byla Perryho smrt jen obyčejná náhoda a hodlá místním paničkám pěkně zavařit život. Pomůže jí v tom snad až příliš zapálený policista místního oddělení (Merryn Dungey).

Působivé budou jistě v dalších dílech scény, kde se Mary-Louise pohádá s Celeste. Střet obou výborných hereček - Streepové a Kidmanové - zákonitě slibuje herecký koncert.



Druhou sérii seriálu režírovala Andrea Arnoldová (Bouřlivé výšiny, seriál Transparent). Nahradila v režisérském křesle Jean-Marca Vallého (Divočina, Klub Poslední naděje). Scénář napsal David E. Kelley (Wonder Woman, Mezi životem a smrtí). Podle Kelleyho je taky druhá série tou poslední. „Myslím, že to teď celé uzavřeme,“ sdělil v rozhovoru pro magazín Harper´s Bazaar.